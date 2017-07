Mit seiner ersten Arbeitssitzung in Münster schmeichelt das neue Kabinett dem Westfälischen - und holt sich noch eine große Portion Geschichte ab.

Münster. Auch Richard Halberstadt ist gekommen. CDU-Mitglied. Seit 1999 münsterischer Ratsherr. Sozialpolitischer Sprecher. Und erster Mann an der Spitze des Gleichstellungsausschusses. Aber jetzt ist er vor dem Historischen Rathaus nur Zaungast - für den Aufmarsch des neuen NRW-Kabinetts. Im Falle des Wahlsieges die erste Sitzung in Münster, das war Armin Laschets Versprechen gewesen, beim Wahlkampfauftritt mit Angela Merkel am 27. April in Oelde. Jetzt will Halberstadt sehen, ob wirklich alle da sind. „Und vielleicht ist der Besuch in Münster für sie auch eine kleine Erleuchtung.“

Womöglich nicht erleuchtet, aber doch strahlend betritt Umweltministerin Christina Schulze Föcking als Erste die Szenerie am Prinzipalmarkt. Als der örtliche CDU-Agrarausschuss handgemalte Plakate zur Begrüßung hochhält, überkommt sie gar ein Anflug von Rührung. Für die 40-jährige Landwirtin aus dem benachbarten Steinfurt ist die Sitzung ein Heimspiel. Das gilt auch für den neuen Verkehrsminister Hendrik Wüst. In Münster hat er studiert und seine erste Wohnzimmer-Kanzlei eröffnet. Jetzt schiebt er den Stau auf der Einfallsstraße noch grinsend Amtsvorgänger Michael Groschek (SPD) in die Schuhe. Diesmal funktioniert der Gag noch. Vielleicht in einem Jahr schon nicht mehr.

Aber vom Ernst des Politikgeschäfts will sich heute niemand einholen lassen. Weder Arbeitsminister Karl-Josef Laumann noch Innenminister Herbert Reul noch Justizminister Peter Biesenbach. Ministerpräsident Armin Laschet ist erst der Sechste im Bunde. Ein bisschen Applaus brandet auf, auch der Mann aus Aachen strahlt und fühlt sich ob der historischen Bedeutung Münsters an seine Heimatstadt erinnert. Und wo ist der Rest? Als Laschet das Lublinzimmer in der ersten Etage des Rathauses erreicht hat, sind auch die zwölf Ministerinnen und Minister samt Staatssekretären wie von Zauberhand um den Tisch versammelt. Da müssen einige den Hintereingang benutzt haben. Richard Halberstadt kann beruhigt sein.

NRW besteht nicht nur aus Düsseldorf und Köln

Wie leistungsfähig ist das neue Kabinett in einer Stunde? Zumindest für das angekündigte Moratorium zum Erhalt der Förderschulen reicht die knappe Zeit. Den Erlass zur vorläufigen Aufhebung der Mindestschülerzahlen muss jetzt Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) auf den Weg bringen. Ansonsten wird die Bundesratssitzung vorbereitet - und dann ist endlich Raum für die Wucht der Geschichte.