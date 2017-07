Herbert Reul hat nach dem Regierungswechsel vor zwei Wochen die Führung des NRW-Innenministeriums von seinem Vorgänger Ralf Jäger (SPD) übernommen. Der 64-jährige CDU-Politiker aus Leichlingen war von 2004 bis 2017 Europa-Abgeordneter in Brüssel. Der verheiratete Vater von drei Töchtern hat aber auch in der nordrhein-westfälischen Landespolitik viel Erfahrung. Von 1985 bis 2004 gehörte er dem Landtag an. Von 1985 bis 1991 war der frühere Studienrat schulpolitischer Sprecher der CDU-Fraktion. In der Partei gilt der ehemalige Generalsekretär der NRW-CDU als gut vernetzt. Er hielt auch in seiner Brüsseler Zeit engen Kontakt.