Die Hitze und Trockenheit hat auch auf Nordrhein-Westfalens Feldern Schäden hinterlassen. Eine erste Bilanz des Erntejahres zeigt aber: Die Rückgänge beim Getreide sind nicht so extrem wie anderswo. Maisbauern rechnen mit deutlicheren Einbußen.

Düsseldorf. Beim Dürresommer 2018 sind die nordrhein-westfälischen Getreidebauern mit einem blauen Auge davon davongekommen. Die Getreideerträge gingen trotz monatelangen Regenmangels und Spitzentemperaturen bis knapp unter 40 Grad vergleichsweise wenig zurück, wie das Landwirtschaftsministerium in seiner Erntebilanz am Montag mitteilte. Beim Mais gibt es dagegen Einbußen bis zu 75 Prozent. Erhebliche Rückgänge beklagen Landwirte außerdem beim Kartoffel- und Grünlandanbau.

So haben die NRW-Landwirte laut statistischem Landesamt 12,6 Prozent weniger Getreide eingefahren als im langjährigen Mittel. Damit liegen die Einbußen bei Winterweizen, -gerste und Co aber nur geringfügig niedriger als in den beiden Vorjahren. Insgesamt wurden in dieser Saison in NRW 3,57 Millionen Tonnen Getreide geerntet. Teilweise liegen die Rückgänge auch an kleiner werdenden Anbauflächen.

Auf etwa der Hälfte aller Äcker in NRW wächst Getreide. Mais macht rund 28 Prozent der Ackerfläche aus, Zuckerrüben knapp 5 und Kartoffeln 3 Prozent. Während landwirtschaftlich genutzte Fläche zu 65 Prozent aus Ackerland besteht, macht das Grünland ein Viertel aus.

Die Erntebilanz soll dem Bundeslandwirtschaftsministerium als Grundlage für die Entscheidung über Nothilfen für dürregeplagte Landwirte dienen. Am 22. August will die zuständige Ministerin Julia Klöckner (CDU) entscheiden, ob eine bundesweite Notsituation vorliegt. Diese Einstufung wäre notwendig, damit neben den zuerst zuständigen Ländern auch der Bund erstmals seit 2003 Dürre-Hilfen auszahlen könnte.

«Bei den Getreide-Erträgen stehen wir im Ländervergleich noch gut da, schlecht sieht die Erntesituation dagegen bei Grünland, Mais und Zuckerrüben aus», fasste Nordrhein-Westfalens Landwirtschaftsministerin Ursula Heinen-Esser (CDU) die Situation im Bundesland zusammen. Das Land werde sich an gemeinsamen Hilfsmaßnahmen beteiligen, kündigte sie an. «Ziel muss es sein, den unmittelbar in ihrer Existenz bedrohten Betrieben zu helfen», so Heinen-Esser weiter.

Schwer getroffen sind laut Ministerium in NRW insbesondere Landwirte mit großen Maisbeständen. Ein Großteil der Maiskolben könne nur noch als Silomais geerntet werden, der später als Viehfutter oder für die Biogasproduktion verwendet wird. Teilweise berichteten die Bauern von Ertragseinbrüchen von bis zu 75 Prozent. Auch viele Kartoffelbauern könnten zuvor vertraglich vereinbarte Liefermengen nicht einhalten. Nach einer guten Frühkartoffelernte gebe es bei den späteren Sorten Rückgänge von bis zu 50 Prozent.

Gebeutelt sind auch Viehbetriebe mit ihren Grünlandflächen für die Futterversorgung. Dort habe die Trockenheit im Sommer zu einem weitgehenden Wachstumsstillstand geführt. Auch auf den Weiden finden Tiere kein Gras mehr. In Verbindung mit den Ausfällen beim Mais sei im Winter mit extremer Futterknappheit zu rechnen, hieß es im Ministerium. (dpa)