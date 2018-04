Düsseldorf. Der bisherige Vorsitzende der SPD-Landtagsfraktion, Norbert Römer (71), wird auf dem Landesparteitag der NRW-SPD am 23. Juni nicht mehr für das Amt des Schatzmeisters kandidieren und damit auch aus dem Landesvorstand ausscheiden. Dies gab Römer seinem Bezirksverband am Dienstagabend bekannt, wie ein Sprecher der Landespartei auf Anfrage der „Westdeutschen Zeitung“ bestätigte. Römer nahm an der heutigen 24. Plenarsitzung des Landtags nicht teil.

Römer habe am Dienstagabend auch mit sofortiger Wirkung den Vorsitz des SPD-Bezirks Westliches Westfalen niedergelegt, bestätigte der Sprecher einen Bericht der „Neuen Westfälischen“ aus Bielefeld. Römer war gestern im Landtag mit der Regelung seiner eigenen Nachfolge gescheitert: Statt seines Wunschnachfolgers Marc Herter, der wie Römer dem SPD-Bezirk Westliches Westfalen angehört, wählte die Fraktion den früheren NRW-Justizminister Thomas Kutschaty zum Vorsitzenden. Dies war nur mit Stimmen von Abgeordneten aus dem Westlichen Westfalen möglich, die sich somit gegen den Bezirksvorsitzenden Römer stellten.

Wie die Landesgeschäftsstelle auf WZ-Anfrage weiter bestätigte, wird der SPD-Bezirk Westliches Westfalen bis zu einer Neuwahl André Stinka führen, der seit 2008 stellvertretender Vorsitzender des Bezirks ist. Stinka war von 2012 an bis zur Niederlage bei der Landtagswahl 2017 Generalsekretär der NRW-SPD.