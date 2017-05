Düsseldorf. Norbert Römer (70), angehender Alterspräsident des neuen Landtags und seit 2010 Fraktionsvorsitzender der SPD, ist am Dienstagvormittag von der Fraktion in diesem Amt bestätigt worden. Er wird noch ein Jahr an der Fraktionsspitze stehen. Dann soll neu gewählt werden.

Römer erhielt 67,1 Prozent der Stimmen. Von den anwesenden 67 SPD-Abgeordneten stimmten in geheimer Wahl 45 für Römer, 16 gegen ihn, sechs enthielten sich.

Der Abgeordnete aus Castrop-Rauxel gehört dem Landtag seit 2005 an und wurde im September 2006 zum stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden der SPD gewählt. Als die Vorsitzende Hannelore Kraft 2010 Ministerpräsidentin wurde, bestimmte die Fraktion Römer zu ihrem Nachfolger.