Am 25. Januar hat das Bundeskabinett das geänderte Gesetzespaket zur Pkw-Maut verabschiedet und in den Gesetzgebungsprozess eingebracht. Am 10. März soll sich der Bundesrat in erster Lesung damit befassen, bevor es dann im Bundestag weitergeht. Ob die Länderkammer noch Veränderungen erzwingen oder die Pkw-Maut sogar verhindern kann, ist aber fraglich. Zwar sind die Grünen, die die Pkw-Maut ablehnen, in elf Ländern an der Regierung beteiligt. Dort haben sich die Koalitionspartner von SPD und CDU in der Vergangenheit aber an die Vorgaben der Bundespolitik gebunden gefühlt. Entsprechend haben sie sich in der Länderkammer enthalten.