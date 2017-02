Nach den massiven Drohungen gegen den damaligen Bocholter SPD-Chef will die Bundes-SPD den Genossen im Münsterland den Rücken stärken. Kanzlerkandidat Martin Schulz löst ein Versprechen ein.

Bocholt. Aus Solidarität mit dem massiv bedrohten damaligen Bocholter SPD-Chef Thomas Purwin kommt Kanzlerkandidat Martin Schulz am Montag (17.00 Uhr) ins Münsterland. Der bisherige Vorsitzende Thomas Purwin hatte sein Amt nach Morddrohungen per anonymer E-Mails aus Rücksicht auf seine Familie im vergangenen Jahr aufgegeben. Nun wählt der Parteitag seinen Nachfolger. Ex-Parteichef Sigmar Gabriel hatte aus Solidarität zu Purwin zugesagt, bei dem Parteitag dabei zu sein. In der Zwischenzeit hat Gabriel die Kanzlerkandidatur zugunsten von Schulz aufgegeben. Für die Nachfolge von Purwin stellt sich Bernhard Pacho zur Wahl. dpa