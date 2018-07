Am vergangenen Dienstag hat das Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration (MKFFI) in NRW einen weiteren tunesischen Gefährder nach Tunesien abgeschoben. Das wurde in der Sondersitzung des Rechts- und Integrationsausschusses zum Fall der unstrittenen Abschiebung des tunesischen Gefährders Sami A. bekannt. kup

