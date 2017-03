Dormagen. Ein 56-jähriger Motorradfahrer ist bei einem Unfall in Dormagen (Rhein-Kreis Neuss) lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wollte der Mann am Dienstag mit seiner Maschine ein Auto überholen, das dann aber nach links in einen Feldweg abbog. Der Zusammenstoß war so heftig, dass der Biker auf die Straße geschleudert wurde. Ein Rettungshubschrauber flog den Mann ins Krankenhaus. Die beiden Autoinsassen kamen ebenfalls in eine Klinik. dpa