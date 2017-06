Im Piksl-Labor helfen Menschen mit Behinderungen, Technik für alle verständlich und nutzbar zu machen. Gelebte und gelungene Inklusion.

Düsseldorf. Mit Behinderten arbeiten, das heißt in unserer Gesellschaft versorgen, betreuen, allenfalls zu Hilfsarbeiten befähigen. Das ist so und doch wieder nicht. Die moderne Form der Behindertenhilfe strebt die volle Integration an, auch in den ersten Arbeitsmarkt. Der Weg: Ressourcen freischaufeln. Denn: Behinderte haben Fähigkeiten, die die Gesellschaft braucht. Im Piksl-Labor in Düsseldorf bringen Menschen mit geistigen Einschränkungen ihre computertechnischen Fähigkeiten ein.

Das ehemalige Ladenlokal liegt unauffällig zwischen einem Pizza-Service und einem Lebensmittelladen, dessen Gemüse- und Obstverkaufsständer tief in den Bürgersteig ragen. So unscheinbar das Äußere des Piksl-Labors ist, so besonders ist das Innere, das wenig mit einer traditionellen Behindertenwerkstatt gemein hat. Der helle Raum mit seinen langen Computertischen, den die Piksl-Klienten mitgestaltet haben, erinnert bewusst an einen Co-Working-Space, „ denn die Menschen wollen nicht als Behinderte wahrgenommen werden“, betont Tobias Marczinzik, Leiter Piksl und Innovation: „Und dazu gehört auch, dass das Design nicht stigmatisiert.“

Der Fokus liegt auf den Stärken der Menschen

Im Labor arbeiten zirka sechs „Power User“ und noch mal so viele, die gelegentlich vorbeikommen, so der 37-jährige Marczinzik. Ehrenamtlich auf Honorarbasis; Frauen, Männer, Junge und Alte. „Wir haben in Düsseldorf den Weg in die Zukunft begonnen. Die Menschen wollen keine Alimente, sie wollen einen Beitrag leisten“, sagt Kurt-Ulrich Wiggers, Geschäftsführer von Piksl, nicht ohne Stolz auf die kleine Revolution, die da im Düsseldorfer Stadtteil Flingern stattfindet.

Revolutionär ist auch der Grundsatz von Piksl: Die Menschen werden von Anfang an einbezogen, der Fokus liegt auf ihren Stärken, nicht auf ihrer Behinderung. Wiggers erklärt: „Wir sehen sie als Experten, die technische Hürden kennen und wissen, wie sie überwunden werden können.“ Gerade durch ihre Einschränkung, die sie zwinge, einen Workaround (Behelfslösung) zu entwickeln, um zu überleben - zum Beispiel weil sie nicht lesen können. Leider traue die Gesellschaft Behinderten immer noch zu wenig zu. Gerade Menschen mit psychischen Erkrankungen oder geistigen Einschränkungen werden stiefmütterlich behandelt, seien oft auf Sozialhilfe angewiesen. Bei Piksl wird ihr Erfahrungsschatz gehoben - zum Nutzen aller, indem Computertechnik weiterentwickelt und Medienkompetenz aufgebaut wird.

Rückblende: 2002 gründeten die Stiftung Bethel und die Diakonie Düsseldorf die Tochtergesellschaft „In der Gemeinde leben“ (IGL), die Behinderte in Wohnheimen, aber zunehmend auch in eigenen Wohnungen betreut. Wiggers erinnert sich: „2008 hatten wir mehr Menschen in eigenen Wohnungen. Wir standen vor der Aufgabe, auch dort, wie in den Heimen, die Kommunikation sicherzustellen.“ Für den heute 63-Jährigen eine klare Digitalisierungsaufgabe. Nachdem 2009 eine finanzielle Förderung und die Mitarbeit des Designers Marczinzik gesichert werden konnten, startete IGL 2010 das Piksl-Projekt, das dank Forschungs- und Prüfaufträgen, Produktentwicklungen und Spenden nach 2014 als Piksl Labor fortgesetzt werden konnte.