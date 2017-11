Die Zivilklausel steht vor dem Aus. NRW-Ministerin Pfeiffer-Poensgen will den Hochschulen in NRW militärische Forschung wieder erlauben. Das bringt ihr viel Kritik ein.

Düsseldorf. Dass die Nachricht eingeschlagen hat wie eine Bombe, wäre in diesem Zusammenhang wohl ein billiges Wortspiel. Dennoch trifft es die Reaktion von Friedensaktivisten an den Hochschulen Nordrhein-Westfalens und außerhalb der Universitäten auf die Pläne von NRW-Wissenschaftsministerin Isabel Pfeifer-Poensgen (parteilos), die im von Rot-Grün verabschiedeten Hochschulzukunftsgesetz (HZG) verankerte Zivilklausel ins Wanken zu bringen. Gab es unter der vormaligen Landesregierung die politische Leitlinie, dass die Hochschulen des Landes ausdrücklich nicht zu militärischen Zwecken forschen und ihr wissenschaftliches Erkenntnisinteresse ausschließlich friedlichen Zielen widmen durften, will die Ministerin den Hochschulen hier nach eigenem Bekunden mehr Autonomie zugestehen.

Ministerin vertraut auf Verantwortung der Hochschulen

Mit Raum für Interpretation hatte die Ministerin sich in einem Interview zur Zivilklausel geäußert: Gute Forschung lasse sich nicht staatlich verordnen, befand Pfeiffer-Poensgen. „Die Hochschulen bestehen nicht aus Militaristen, die nichts Besseres zu tun haben, als Rüstungsforschung zu betreiben. Keine Hochschule ist gezwungen, solche Klauseln aus ihrer Grundordnung wieder zu entfernen, wenn die Zivilklausel im Hochschulgesetz gestrichen wird.“ Schließlich wüssten die Hochschulen selbst am besten, wie sie forschen und arbeiten.

Doch hätten die Universitäten mit der Novellierung des Gesetzes grundsätzlich wieder die Möglichkeit, militärisch zu forschen, was Kritikern ein Dorn im Auge ist. Zu ihnen gehört etwa Gerhard Diefenbach vom Verein Aachener Friedenspreis. In einem Offenen Brief hatte die Bürgerinitiative Pfeiffer-Poensgen kürzlich vorgeworfen, sich mit der Entscheidung ihrer verfassungsrechtlichen Verantwortung für das Streben nach „innerem und äußeren Frieden“ zu entziehen. „Wir sind entsetzt darüber und wenden uns nachdrücklich gegen die Entscheidung, in der heutigen so bedrohlichen Weltlage und in einer waffenstarrenden Welt, in der sich Staaten mit der gegenseitigen völligen Vernichtung drohen und in der bereits heute in den Waffenarsenalen Atomwaffen lagern, die die gesamte Menschheit vernichten können, Forschung an neuen Waffensystemen und Rüstungsgeräten per eigener Entscheidung wieder zu ermöglichen“, schreibt der Verein.

Eine Reaktion aus dem Ministerium gebe es noch nicht, sagt Diefenbach und ist überzeugt: „Das Land hat eine Aufsichtspflicht und hat dafür zu sorgen, dass die in der Verfassung formulierten Maßgaben erfüllt werden. Es kann den Hochschulen nicht den Schwarzen Peter zuschieben.“