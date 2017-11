Pläne von Ministerpräsident Laschet (CDU), den Parteifreund zum Brexit-Beauftragten zu machen, werden im Landtag heftig diskutiert.

Düsseldorf. Gleich an zwei Tagen in Folge hat es der vor Jahren aus der CDU-Spitzenpolitik in die Welt der Wirtschaft abgewanderte Friedrich Merz geschafft, Gegenstand hitziger Diskussionen im NRW-Landtag zu sein. Hatte sich am Donnerstag die Aktuelle Stunde noch darum gedreht, was wohl dahinter stecke, dass der Sauerländer Aufsichtsratschef beim Flughafen Köln/Bonn wird, ging es am Freitag um die zweite Mission, mit der Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) ihn betraut: die Rolle des Brexit-Beauftragten der Landesregierung. Merz soll, so die Idee, Unternehmen nach NRW locken, die wegen des Brexit aus Großbritannien abwandern wollen. Er soll Ansprechpartner sein für britische Firmen in NRW, aber auch für die nordrhein-westfälische Wirtschaft in Großbritannien. All das ehrenamtlich.

Die Opposition sieht Interessenkonflikte bei Merz

SPD und Grüne wittern Interessenkonflikte. Schon in der Haushaltsdebatte am Mittwoch hatte SPD-Fraktionschef Norbert Römer vorgelegt, als er die vielen Ämter aufzählte, die Merz jetzt schon innehat: „Als deutscher Chef-Lobbyist von Blackrock, einer der größten Schatten-Banken der Welt“. Dann seine Tätigkeit als Aufsichtsratsmitglied und Lobbyist des Versicherers Axa, der DBV Winterthur Holding, der Deutschen Börse, der IVG Immobilien, der Wepa Industrieholding, der BASF Antwerpen, der Stadtler Rail, der Commerzbank und der HSBC Trinkaus und Burkhardt.

Dafür, dass Merz das Amt als Beauftragter für die Interessen der NRW-Wirtschaft insgesamt und unparteiisch ausfüllen könne, hatte Römer nur beißende Ironie übrig: „Wer bezweifelt noch ernsthaft, dass er ein unabhängiger und vertrauenswürdiger Partner für alle Unternehmen sein kann, die ihn nicht bezahlen?“

Thomas Kutschaty, der ehemalige Justizminister, legt für die SPD am Freitag noch mal nach. Der Brexit und dessen Relevanz für NRW müsse „Chefsache in den Ministerien sein und darf nicht an Externe delegiert werden.“ Der Ministerpräsident traue offenbar seinen eigenen Ministern die Kompetenz für diese wichtige Aufgabe nicht zu. Die Panama- und Paradise-Papers hätten gezeigt, dass die Interessen der Global Players „nicht immer deckungsgleich mit den Interessen unseres Landes sind“. Die internationale Finanzindustrie entziehe den Staaten Gelder in Milliardenhöhe. Mit Blick auf Blackrock sagt Kutschaty: „Und nun soll der Vertreter eines Finanzdienstleisters, der weltweit 4,7 Billionen Dollar verwaltet, die Interessen von Nordrhein-Westfalen vertreten? Da haben Sie den Bock zum Gärtner gemacht.“