Düsseldorf. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wird am 25. Jahrestag des Solinger Brandanschlags (29. Mai 1993) an der Gedenkveranstaltung der Landesregierung in Düsseldorf teilnehmen.

Bei der Veranstaltung, die in der NRW-Staatskanzlei stattfinden soll, werden neben der Bundeskanzlerin auch der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu, Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) und Mevlüde Genç sprechen. Das erfuhr die Westdeutsche Zeitung aus Regierungskreisen. Die Familie Genç hatte bei dem Brandanschlag 1993 fünf Familienmitglieder verloren, darunter vier Kinder. Der Landtag hatte seine Beteiligung aufgrund der Teilnahme des türkischen Außenministers abgesagt.

Die Landesregierung, und nicht zuletzt Ministerpräsident Laschet persönlich, hatte daraufhin betont, dass sie ein landesweites Gedenken an eines der schlimmsten Verbrechen in der Nachkriegsgeschichte des Landes für geboten halte. Die Veranstaltung in der Staatskanzlei soll in einem eher intimen Rahmen stattfinden. red