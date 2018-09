Köln. Nach den Ausschreitungen in Chemnitz haben Marteria und Casper noch am Montagabend bei einem Konzert gegen Rechts gemeinsam auf der Bühne gestanden. Am Dienstagmittag kündigten die Rapper in einem Facebook-Video ein spontanes Konzert in Köln an:"KÖLN!! 13:30 Uhr gibt’s ein Spontankonzert von Casteria am Tanzbrunnen!! Kommt alle rum!", schrieb Marteria auf Facebook.

Verwirrung bei den Behörden

Medienberichten zufolge sei das Konzert bei der Stadt Köln weder angemeldet noch genehmigt, was die Stadtverwaltung auf Anfrage unserer Redaktion bestätigte. Da es sich bei der Veranstaltung durch die Ankündigung auf Facebook nicht um Straßenmusik handle, werde das Ordnungsamt das Konzert unterbinden, sollte es im öffentlichen Raum stattfinden.

Kräfte des Ordnungsamtes konnten jedoch vor Ort in Erfahrung bringen, dass die Veranstaltung nicht im öffentlichen Raum, sondern auf dem Gelände des Tanzbrunnen stattfinde. Demnach wird das Ordnungsamt nicht gegen das Konzert vorgehen. red