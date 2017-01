Oberhausen. Auf dem laufenden Parteitag der NRW-AfD in Oberhausen versucht der Landesvorsitzende Marcus Pretzell, seinen Co-Vorsitzenden Martin Renner loszuwerden. Eigentlich sollte es in Oberhausen vorrangig um das Wahlprogramm der AfD im Landtagswahlkampf gehen, dann aber wurde dem im Vorlauf dieses Parteitags nicht begründeten Antrag von zehn der elf Landesvorstände stattgegeben, über eine Abwahl Renners abzustimmen - und zwar noch vor der Progammdiskussion.

Zur Minute lassen sich die Delegierten informieren und stimmen darüber ab, die Presse ist derzeit auf Beschluss der Versammlung ausgeschlossen. Pretzell hatte verkündet, es würde der Partei schaden, die Diskussion über die Person Renners, der als rechtskonservativ gilt und mit Pretzell verfeindet ist, öffentlich zu führen. Die Mitglieder folgten.



Nach Berichten über Unregelmäßigkeiten und Absprachen bei der Aufstellung der Landesliste vor einigen Wochen hatte Renner zeitweise eine Unterschriftenkampagne für eine Neuaufstellung unterstützt und offenbar den Zorn Pretzells und anderer Vorstandskollegen auf sich gezogen. Renner wollte sich noch am Sonntag zu den Vorwürfen äußern.



Gerüchte, nach denen der ehemalige SPD-Politiker Guido Reil schon sehr bald eine Rolle im Parteivorstand der AfD in NRW spielen soll, bestätigte eine AfD-Sprecherin nicht. Reil sei noch nicht einmal Mitglied der AfD und käme deshalb für dieses Amt nicht infrage. Allerdings soll es in diversen Partei-Ortsverbänden des Ruhrgebiets Vorbereitungen geben, Reil künftig zu einem Protagonisten der AfD in Nordrhein-Westfalen werden zu lassen.



Die AfD NRW hatte bereits am Samstag gegen die Mitglieder des Stadtrats Ober­hausen Strafanzeige wegen Untreue gestellt. Der Stadtrat habe der Partei wider besseres Wissen den Mietvertrag mit der Luise-Albertz-Halle streitig machen wollen. "Den Mitgliedern des für dieses Polit-Mobbing verantwortlichen Hauptausschusses war völlig klar, dass sie gegen geltendes Recht verstoßen und leichtfertig Steuergelder für Anwalts- und Ge­richtskosten verschwenden", hieß es von Seiten der AfD. Das Landgericht Duisburg hatte die Rechtmäßig­keit des zwischen dem Hallenbetreiber und der AfD NRW geschlossenen Mietvertrags bestätigt und der "Luise-Albertz-Halle Tagungs- und Veranstaltungszentrum Oberhausen GmbH" die Ver­fahrenskosten auferlegt.



Zu Demonstrationen kam es derweil vor der Halle in Oberhausen, allerdings in geringerem Ausmaß als angekündigt. Mehrere hundert Demonstranten hatten sich auch am Hauptbahnhof in Oberhausen versammelt.