Düsseldorf. Jetzt soll es ganz schnell gehen: Bereits am Freitag wollen CDU und FDP in Nordrhein-Westfalen der Öffentlichkeit ihren Koalitionsvertrag präsentieren. Die Parteibasis soll ihn dann absegnen: für die CDU ein Landesparteitag am 24. Juni in Neuss. Und bei der FDP soll dies per Mitgliederbefragung geschehen.

Der Landtag soll dann am Dienstag, 27. Juni, Armin Laschet (CDU) zum Ministerpräsidenten wählen. Diese Zeitplanung gaben am Montag die Generalsekretäre Bodo Löttgen (CDU) und Johannes Vogel (FDP) bekannt , die einmal mehr betonten, dass es große Gemeinsamkeiten zwischen beiden Parteien gebe. Das neue Parlament soll dann noch vor der Sommerpause arbeitsfähig sein. PK