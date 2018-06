Düsseldorf. Knapp ein Jahr nach Übernahme der nordrhein-westfälischen Regierung will Ministerpräsident Armin Laschet beim CDU-Landesparteitag mit seiner ersten Regierungsbilanz punkten. In Bielefeld bewirbt sich der 57-Jährige am Samstag zum dritten Mal um seine Wiederwahl als Chef des mit rund 130.000 Mitgliedern größten CDU-Landesverbands.

«Viele dürften zufrieden damit sein, was wir in diesen elf Monaten bewegen konnten», sagte Laschet der Deutschen Presse-Agentur in Düsseldorf. «Auch in den eigenen Reihen wird es geschätzt, wenn Versprechen gehalten werden, so wie wir es tun.»

Beim Thema innere Sicherheit könne jeder den Regierungswechsel spüren. «In die Ausstattung der Polizei wurde viel investiert und das große Sicherheitspaket geht jetzt durch den Landtag.» Zudem gebe es einen neuen Ton in der Wirtschaftspolitik. «Der dauerhafte Kampf zwischen Umwelt- und Wirtschaftsminister in der Vorgängerregierung hat das Land gelähmt.» Auch in der Bildungspolitik habe die CDU/FDP-Koalition Weichen für mehr Qualität und Gerechtigkeit gestellt.

Eine Prognose seines Wahlergebnisses bei den über 670 Parteitagsdelegierten wagte Laschet nicht. «Ich habe nie Prognosen abgegeben.» 2012 war der damalige Oppositionspolitiker mit 80,3 Prozent erstmals zum Landesparteichef und Nachfolger von Norbert Röttgen gewählt worden. Der war zuvor als Spitzenkandidat gescheitert und zurückgetreten. 2016 hatte Laschet bei den Landesvorstandswahlen mit 93,4 Prozent sein bestes Ergebnis eingefahren. dpa