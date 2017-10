Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) kündigte am Montag in Düsseldorf an, schon beim ersten eigenen Etat für 2018 keine neuen Schulden machen zu wollen. Wie er das machen will, verriet er nicht.

Düsseldorf. Die neue schwarz-gelbe Landesregierung von Nordrhein-Westfalen will die gesamte Wahlperiode ohne neue Schulden auskommen. Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) kündigte am Montag in Düsseldorf an, schon beim ersten eigenen Etat für 2018 werde es keine neuen Kredite geben. Damit löst die Koalition ein zentrales Wahlversprechen ein.

Konkrete Haushaltszahlen nannte Laschet aber noch nicht. Der CDU-Bundesvize will auch bei den Sondierungsgesprächen in Berlin darauf dringen, dass im nächsten Bundeshaushalt ohne neue Schulden geplant wird. (dpa)