25 Jahre nach dem Brandanschlag von Solingen blickt NRW-Ministerpräsident Armin Laschet in einem Gastbeitrag für unsere Redaktion zurück.

"Vor zehn Jahren reiste ich zum ersten Mal als damaliger Integrationsminister auf Einladung von Familie Genç nach Mercimek, ihrem Heimatdorf in der türkischen Provinz Amasya. Das Dorf hat heute eine Kanalisation, gepflasterte Wege und eine Gemeinschaftshalle, die mit Unterstützung der Bundesregierung gebaut wurde, als Teil einer „Wiedergutmachung“ für den Solinger Brandanschlag am 29. Mai 1993, für den es angesichts der tiefen hinterlassenen Wunde eigentlich gar keine Wiedergutmachung geben kann. Bundesaußenminister Klaus Kinkel hatte nach dem schrecklichen Verbrechen das 625-Einwohner-Dorf besucht. Mercimek liegt gut 100 Kilometer südlich der Schwarzmeer-Metropole Samsun im Norden der Türkei, eingebettet in die malerischen Landschaft der Pontischen Alpen, und man erahnt, wie schwer es der ersten Generation fiel, diese Idylle zu verlassen, um als Gastarbeiter nach Deutschland zu gehen.

„Gastarbeiter“ – ein so typisch deutsches Wort. Wer lässt schon Gäste arbeiten? Aber die, die von Deutschland angeworben wurden, leisteten eben auch ihren wichtigen Beitrag zum deutschen Wirtschaftswunder, durch harte Arbeit im Bergbau, in Stahlwerken und in der Automobilindustrie. Oder wie Durmuş Genç, der 1970 nach Solingen kam, durch sein Schaffen in einer Textilfabrik, wo ihn während einer Nachtschicht am Pfingstsamstag vor 25 Jahren die Nachricht ereilen sollte, dass fünf seiner Kinder ums Leben gekommen waren.

Als Deutschland nach der Wiedervereinigung hart über das Asylrecht stritt, gab es Brandanschläge gegen Menschen türkischer Herkunft, die zur Arbeit in unser Land kamen, seit Jahrzehnten in Deutschland lebten und Opfer einer Diskussion wurden, bei denen es gar nicht um sie, sondern um Asylbewerber aus vielen Teilen der Erde ging.

Aufgeladen war die Stimmung in der Bundesrepublik und als am 26. Mai 1993 die Bundestagsabgeordneten über eine Grundgesetzänderung abstimmten, blockierten mehr als 10.000 Demonstranten das Regierungsviertel in Bonn. Abgeordnete wurden mit Schiffen aus Bad Godesberg an den Rheineingang des Bundestages gefahren, um überhaupt in den Plenarsaal gelangen zu können. Das einzige Mal in der Nachkriegsgeschichte des Parlaments.

(Mevlüde Genç und ihr Mann Durmus 2013 in Solingen. Archivbild: dpa)



Drei Tage später warfen vier rechtsextreme Jugendliche Brandsätze in das Haus der Familie Genç in der Unteren Wernerstraße in Solingen. Gürsün İnce (27) und Saime Genç (4) erlagen ihren Verletzungen nach einem Sprung aus dem Fenster, Hatice Genç (19), Gülüstan Öztürk (12) und Hülya Genç (9) verbrannten in den Flammen. Johannes Rau, der damalige Ministerpräsident, setzte sich sofort in sein privates Auto und eilte aus seinem Wohnort Wuppertal ins benachbarte Solingen.