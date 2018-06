Die Grünen NRW trifft sich am 15. und 16. Juni in der Troisdorfer Stadthalle zur ordentlichen Landesdelegiertenkonferenz. WZ-Redakteur twittert vom Parteitag. So lief der erste Tag.

Troisdorf. Die Grünen NRW trifft sich am 15. und 16. Juni in der Troisdorfer Stadthalle zur ordentlichen Landesdelegiertenkonferenz. Nach dem Wahldebakel setzen die NRW-Grünen mit einer verjüngten Parteispitze auf neue Themen. Mehr Sozialpolitik und raus aus der eigenen Blase, lautet die Marschrichtung.