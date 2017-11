Neuss. Auf dem FDP-Landesparteitag in Neuss, bei dem Christian Lindner den Stab des Parteivorsitzes an Joachim Stamp weitergeben will, erklärte der scheidende Vorsitzende in einer 41-minütigen Rede, warum die FDP die Jamaica-Gespräche hat scheitern lassen. Er erläuterte, wo es nicht zu überbrückende Streitpunkte gab. „Wir fühlen uns auch nach der Wahl an das gebunden, was wir vor der Wahl gesagt haben.“ In den Medien sei Jamaika zu einem romantischen Sehnsuchtsort verklärt worden. Doch das sei „kein unentdeckter Kontinent“ gewesen.

Die Gespräche seien von fortwährenden Indiskretionen geprägt gewesen und man habe sich über die Zeit eher voneinander entfernt. Lindner wiederholte seine Parole, dass es besser sei, nicht zu regieren, als falsch zu regieren. Die Delegierten in der voll besetzten Neusser Stadthalle dankten es ihm mit stehendem Applaus. Und auch aus der Jugendorganisation der Partei, die bei anderen Parteien meist eher einen kritischen Blick auf ihre „Senioren“ hat, ist voll auf Linie. Moritz Körner, Chef der Jungen Liberalen NRW, sagte mit Blick auf den Abbruch der Jamaika-Verhandlungen: „Ich war am Montag richtig stolz auf unsere Partei.“ PK

#LPT17Landespartei bedankt sich bei ihrem nach fünfeinhalb Jahren vom Landesvorsitz scheidenden Christian Lindner, der bekannt ist für seine Vorliebe für schnelle Autos: ein Gutschein für eine Schnellbootfahrt auf dem Rhein - am Landtag vorbei — Peter Kurz (@PeterKurzWZ) 25. November 2017