Düsseldorf. Der Sport in Nordrhein-Westfalen wird aus dem neuen Landeshaushalt für 2018 wohl noch mehr Geld erhalten, als zunächst geplant. Der Haushalt geht am Mittwoch im Plenum des NRW-Landtags in die zweite Lesung und soll im Januar 2018 endgültig verabschiedet werden.

Nachdem sich der Landessportplan für 2018 bereits um zehn Millionen Euro erhöht hatte, kommen nun nach breiter Diskussion mit 17 großen Vereinen in NRW und Änderungsanträgen von den Fraktionen von CDU und FDP noch einmal 3,7 Millionen Euro an Mitteln für den Breitensport hinzu. Profitieren davon soll das Projekt „Jugend trainiert für Olympia“, die Flüchtlingshilfe in Sportvereinen, die Sportangebote im Ganztag, sportmotorische Tests in den Grundschulen rund um die NRW-Sportschulen und die Olympiastützpunkte, die nach der Leistungssportreform neu geordnet werden. Zusätzlich wird wohl noch fast eine Million Euro für 18 Lehrer für die 18 NRW-Sportschulen bereit gestellt. kup