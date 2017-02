Bund der Steuerzahler NRW hält Gehälter für „weit überzogen“. Piraten fordern Obergrenze von 220 000 Euro. Am Freitag Debatte im Landtag. (1/2)

Düsseldorf. Der Bund der Steuerzahler NRW übt scharfe Kritik an den Bezügen der Sparkassen-Chefs in NRW. „Die Gehälter sind weit überzogen und müssen runter. Dass die Vorstände ein Vielfaches von dem bekommen, was Oberbürgermeister verdienen, halten wir für falsch“, sagte Verbandssprecherin Bärbel Hildebrand auf Anfrage unserer Zeitung. Die Fraktion der Piraten im NRW-Landtag geht noch weiter. Sie fordert, dass Sparkassenchefs im Jahr höchstens so viel verdienen sollen wie die Ministerpräsidentin – also brutto rund 220 000 Euro. Tatsächlich bekommen die Bankmanager deutlich mehr (siehe Info-Box). Über den Antrag der Piraten wird am Freitagim NRW-Landtag beraten.

Die Fraktion hält nicht nur die Gehälter der Sparkassen-Chefs für überzogen, sondern auch deren Altersvorsorge auf Kosten der öffentlich-rechtlichen Institute. So belief sich der Barwert der Pensionsrückstellungen für die Vorstandschefs der 100 Sparkassen in NRW Ende 2015 auf 250 Millionen Euro. Das Volumen der Pensionsrückstellungen aller Vorstandsmitglieder erreichte einen Barwert von 570 Millionen Euro und lag damit 2015 höher als der Netto-Gewinn aller NRW-Sparkassen zusammen (530 Millionen Euro).



Top-Verdiener

Region Das waren 2015 die Top-Verdiener der NRW-Sparkassen: Alexander Wüerst, Kreissparkasse Köln, 913 000 Euro (plus 5,2 Prozent gegenüber 2014); Artur Grzesiek, Sparkasse Köln-Bonn, 782 900 Euro (plus 5,1 Prozent); Hubert Herpers, Sparkasse Aachen, 705 000 Euro (plus 11,2 Prozent). Arndt Hallmann, Stadt-Sparkasse Düsseldorf, 614 200 Euro (minus 3,9 Prozent); Gunther Wölfges, Sparkasse Wuppertal, 541 100 Euro (minus 9,8 Prozent); Birgit Roos, Sparkasse Krefeld, 494 100 Euro (plus 4,6 Prozent); Stefan Grunwald, Sparkasse Solingen, 357 000 Euro (plus 2,6 Prozent); Frank Dehnke, Stadt-Sparkasse Remscheid, 343 900 Euro (plus 5,5 Prozent).