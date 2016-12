NRW Kranke Lokführer: Eurobahn streicht Züge in Westfalen

Hamm. Die Eurobahn streicht bis zum 7. Januar einzelne Zugverbindungen in Westfalen. Betroffen sind nach Angaben des Unternehmens fünf Strecken. Demnach dünnt die Eurobahn seit Dienstag ihre Verbindungen zwischen Dortmund und Soest, Münster und Bielefeld, sowie von Hamm nach Bielefeld, Münster oder Paderborn aus.



Als Grund nannte der zur Muttergesellschaft Keolis gehörende Bahnbetreiber zu viele kranke Lokführer. Seit Oktober sei das Unternehmen von einem Krankenstand betroffen, der in der Spitze das dreifache der durchschnittlichen Krankenquote betrage.



Weil deswegen immer wieder Züge ausfallen oder sich verspäten, steht die Eurobahn in der Kritik. Sie hatte vor Weihnachten Verbesserungen ab dem kommenden Jahr angekündigt. Neue Mitarbeiter seien bereits eingestellt, um Ausfälle und Verspätungen zu vermeiden. (dpa)