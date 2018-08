Düsseldorf. Es sei „ein grausamer Streik“, hat die Leitung der Düsseldorfer Uniklinik in dieser Woche verlauten lassen. Ein Streik, der auf Kosten der Patienten gehe. Manuela Filzing (Name geändert) kann darüber nur den Kopf schütteln. „Hier geht es nicht um Geld oder um uns“, sagt die Krankenschwester. „Uns geht es gerade um die Patientensicherheit.“ Und die könne sie nicht mehr gewährleisten, wenn der Streik keinen Erfolg hat.

Filzing kann sich nicht mit ihrem richtigen Namen äußern – das ist ihr per Vertrag verboten. Aber nachdem die Klinikleitung über die Presse die Landesregierung um Unterstützung gebeten hat, ging der Pflegekraft die Hutschnur hoch. Sie will sich nicht den Schwarzen Peter zuschieben lassen.

„Wir sind einfach chronisch unterbesetzt“, erklärt Manuela Filzing. Besonders arg seien die Folgen bei ihren Kollegen in der Notaufnahme, wo eigentlich zehn Kräfte immer im Dienst sein sollten, tatsächlich aber meist fünf bis sechs arbeiteten. „Die sind schon mal nachts um 3 Uhr über einen Patienten gestolpert, der mittags gekommen ist“, berichtet die Krankenschwester. „Da muss knallhart priorisiert werden.“ Bedeutet: Die kritischen Notfälle werden immer sofort versorgt. Aber wenn eine alte Dame mal zur Toilette muss und nicht allein gehen kann, ist dafür oftmals kein Pfleger abkömmlich.

Junger Mann habe über Stunden in seinen Exkrementen gelegen

Fünf bis sechs Stunden Wartezeit auf einen Gips, der eigentlich in 20 Minuten angelegt sein könnte, seien keine Seltenheit. Eine Pflegerin habe ihr erzählt, sie werde von einem Erlebnis verfolgt: Ein junger Mann mit Muskelschwund habe lange auf seine Behandlung gewartet und nicht selbstständig aus dem Bett aufstehen können; als die Pflegerin Feierabend hatte, habe sie festgestellt, dass er seit fünf Stunden, vom Personal unbemerkt, in seinen Exkrementen gelegen habe. „Das passiert nicht, wenn es mehr Leute gibt“, stellt Filzing klar. „Eigentlich ist das eine Top-Mannschaft in unserer Notaufnahme.“

Den ständigen Personalmangel spürten auch die Kollegen auf den Stationen – über ihre eigene will Filzing aufgrund ihrer Identifizierbarkeit nicht sprechen, sonst drohe ihr die Kündigung. Zwei Pflegekräfte für über 30 Patienten seien die Regel. „Da fetzt man nur durch die Gegend und schaut, dass das Nötigste erledigt wird. Der, der am lautesten schreit, bekommt die Aufmerksamkeit.“ Das Signal, mit dem Patienten das Personal rufen, sei ein Dauerpiepsen. „Du bist bei einem Patienten und müsstest schon zu vier anderen rennen.“ Wenn man Glück habe, bekomme man noch ein neu eingehendes Signal mit – aber wenn ein Patient, dem es wirklich akut schlecht geht, wiederholt und vehement auf den Rufknopf drückt, gehe das unter.