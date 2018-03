Düsseldorf. Die schwarz-gelbe Landesregierung hat am Dienstag den Gesetzentwurf zur Rückkehr zum Abitur nach neun Jahren beschlossen. Das G9 wird demnach zum Schuljahr 2019/2020 an den Gymnasien in Nordrhein-Westfalen wieder zur Regel. Auch das bisherige G8 bleibt aber möglich, wenn Gymnasien sich dafür entscheiden.

Die Wende zu G9 wird im übernächsten Schuljahr mit den Klassen fünf und sechs eingeleitet. Das sind die heutigen Dritt- und Viertklässler. Bis zur vollständigen Umstellung rechnet die Landesregierung mit einem Bedarf von etwa 2200 zusätzlichen Lehrerstellen.

Das G9-Gesetz soll noch vor den Sommerferien im Landtag verabschiedet werden. Die Schulzeitverkürzung mit «Turbo-Abitur» nach nur acht Jahren Gymnasium war in NRW zum Schuljahr 2005/06 von der damaligen schwarz-gelben Landesregierung eingeführt worden. Für G8 hatten sich damals aber alle Landtagsparteien ausgesprochen. Vor NRW sind inzwischen bereits mehrere Bundesländer wieder ganz oder teilweise zum neunjährigen Gymnasium zurückgekehrt. Zuletzt hatte Bayern die Rückkehr zum G9 besiegelt. dpa