Düsseldorf. Nordrhein-Westfalens Innenminister Ralf Jäger (SPD) sieht keinen Anlass, sein umstrittenes Einsatzkonzept für sogenannte Nicht-Risikospiele der Fußballbundesliga zu ändern. Im Düsseldorfer Landtag kam er am Donnerstag der Aufforderung nicht nach, ein neues Sicherheitskonzept für Polizei-Einsätze vor den Stadien vorzulegen. Anlass der von der CDU beantragten Aktuellen Stunde waren vor allem Ausschreitungen von BVB-Anhängern gegen Leipziger Fans am vorletzten Samstag.

Jäger bekräftigte, er sehe den Fußball in Deutschland am Scheideweg und die Vereine stark in der Mitverantwortung, wenn die „einmalige Fankultur“ erhalten werden solle. „Es gilt, ein Klima beim deutschen Profifußball zu schaffen, dass diejenigen, die als Straftäter in eine solche Kurve gehen, gemeinsam von den Fans, den Vereinen, von allen, die im Fußball Verantwortung tragen, geächtet und dort rausgehalten werden.“

Aufgabe der Polizei sei es nun, die Ermittlungen abzuschließen. Aufgabe der Vereine sei es, dafür zu sorgen, dass die Straftäter künftig kein Stadion der 1. Fußballbundesliga mehr besuchen dürfen.