Sicherheitsexperte Peter Neumann vom Londoner King’s College warnt, dass sich das Täterprofil ändert. Kleinkriminelle, Frauen und Kinder werden immer mehr nützliche Handlanger des IS.

Düsseldorf. Peter R. Neumann ist ein gefragter Mann bei Sicherheitsbehörden und Politik. Der 43-Jährige Professor für Sicherheitsstudien ist Direktor des Internationalen Zentrums zur Erforschung von Radikalisierung am Londoner King’s College in London. Eine Denkfabrik, die ihre Aufgabe darin sieht, die Öffentlichkeit über terroristische Strukturen zu informieren und die Politik zu beraten, intelligente Ansätze gegen Radikalisierung zu finden.

Das Institut recherchiert und analysiert Lebenswege von Terroristen, versucht herauszufinden, warum sie diese Wege gehen, beobachtet Veränderungen der Szene. Gestern war Neumann aus London angereist, um Journalisten in Düsseldorf die aus seiner Sicht wichtigen Ansätze zu präsentieren. Dabei hatte er zunächst eine gute Nachricht im Gepäck. Das Tempo der terroristischen Anschlagsversuche habe abgenommen, Deutschland sei auch nicht im Fadenkreuz des IS, eher Frankreich, Großbritannien und Amerika.

Aber die Gefahr durch Rückkehrer, die in Syrien gekämpft und sich dort vernetzt haben und komplexere Anschläge durchführen könnten, bestehe nach wie vor. Und wohl auch noch auf Jahre. NRW sei dabei überproportional stark von der Bedrohung betroffen, weil hier mehr Gefährder als in jedem anderen Bundesland leben.

Es gebe aber auch neue Tätertypen. Neumann: „Der IS versucht, Frauen zu aktivieren. Bis vor zwei oder drei Jahren waren diese nur als Mütter und Helfershelfer gefragt, jetzt sagt der IS, dass auch Frauen selbst Anschläge verüben sollen.“

Das Täterprofil des betenden und Tee trinkenden Terroristen habe sich längst gewandelt. Dem IS gehe es gar nicht darum, Leute zu finden, die besonders an Religion interessiert sind, sondern man setze auf die Anziehungskraft brutaler Gewalt. Neumann: „Wenn man Videos des IS anschaut, die sehen doch praktisch so aus wie Videospiele. Da darf man sich nicht wundern, wenn 13- oder 14-Jährige dadurch angesprochen werden.“ Auch unter 14-Jährige müssten die Sicherheitsbehörden ins Visier nehmen können, wenn diese eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit darstellen, fordert Neumann.

Der IS rekrutiere seine Leute zunehmend aus Kleinkriminellen oder Mitgliedern von Gangs. Das sei aus IS-Sicht deshalb vielversprechend, weil diese Personen in ihrem Milieu Zugang zu Waffen und zu gefälschten Dokumenten hätten. Und: Bei ihnen sei die Hemmschwelle niedrig, wenn sie bereits vorher Gewalttaten verübt haben. „Sie werden gelockt mit dem Versprechen der Erlösung. Ihnen wird vom IS gesagt: Du kannst weiter machen, was du bisher gemacht hast und diese Tätigkeit für eine gute Sache einsetzen. Und dann kommst du in den Himmel, und dir werden all deine Sünden vergeben.“ Das sei für einige dieser Kleinkriminellen ein attraktives Narrativ, sagt Neumann.