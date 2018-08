Kohlekommission ist belastet von den RWE- Rodungsplänen. „Jeder Baum, der da fällt, ist einer, den die Grünen mitbeschlossen haben.“

Düsseldorf/Berlin. Die für die Zeit ab Oktober geplanten Rodungsarbeiten von RWE für einen Braunkohle-Tagebau im Hambacher Forst belasten die Arbeit der Kohlekommission. Der Umweltverband BUND drohte mit einem Ausstieg aus dem Gremium. „Kommt es zu Rodungen, wäre das für uns ein zentraler Konfliktfall, der unsere Mitarbeit in der Kohlekommission infrage stellen würde“, sagte Dirk Jansen, Geschäftsleiter des NRW-Landesverbands des Bundes für Umwelt und Naturschutz. Der BUND ist mit seinem Bundesvorsitzenden Hubert Weiger in der Kommission vertreten.

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet ließ im Interview mit dieser Zeitung wenig Hoffnung darauf, die Rodungen zu verhindern. Die rot-grüne Vorgängerregierung habe 2016 bei der Leitentscheidung die rechtlichen Voraussetzungen für das Abholzen des Hambacher Forst geschaffen. „Durch dieses Waldstück führte bis vor kurzem die A 4 mit hunderttausenden Autos und LKW“, sagte Laschet. „Gegen die rotgrüne Entscheidung wurde geklagt. Jetzt ist die Entscheidung rechtskräftig. Jeder Baum, der da fällt, ist einer, den die Grünen mitbeschlossen haben.“ Deshalb habe der Hambacher Forst auch nicht mit möglichen Berliner Entscheidungen zu einem früheren Ende der Braunkohle vor 2045 zu tun, so Laschet.

Die Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) und die Vorsitzende der NRW-Grünen, Mona Neubaur, forderten gestern von Bundes- und Landesregierung ein „ ein Abholz-Moratorium“ für den Hambacher Wald. „Vergleichbar der Friedenspflicht bei Tarifverhandlungen“, so neubaur, könnten dadurch die beteiligten Akteure der Kohlekommission ihre Arbeit machen. Die Grünen-Chefin auf Bundesebene, Annalena Baerbock sagte: „Während in Berlin über den Kohleausstieg verhandelt wird, will RWE im Hambacher Wald mit der Kettensäge Fakten schaffen. Das zerstört jedes Vertrauen.“

Die Kommission „Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung“ soll bis Ende des Jahres einen Ausstieg aus der Kohleverstromung ausarbeiten und Vorschläge für die Finanzierung und Gestaltung des Strukturwandels in Regionen wie der Lausitz und dem Rheinischen Revier vorlegen. In dem Gremium sind Vertreter von Politik, Wissenschaft, Wirtschaft, Gewerkschaften, Umweltverbänden und Bürgerinitiativen. Jansen sagte, der BUND habe ein großes Interesse daran, dass die Kommission erfolgreich arbeite. „Wir brauchen endlich einen gesamtgesellschaftlichen Konsens für einen schnellen Kohleausstieg. Daran scheint RWE allerdings kein Interesse zu haben. Anstatt zu deeskalieren, wird so die Lunte an das Pulverfass Hambacher Wald gelegt.“ Man appelliere an RWE, auf Rodungen zu verzichten.

„Unser Ziel bleibt es aber nach wie vor, auch juristisch einen Rodungsstopp zu erwirken“, sagte Jansen. RWE-Chef Rolf Martin Schmitz hatte die ab Oktober geplanten Rodungsarbeiten in einem Schreiben an die Vorsitzenden der Kohlekommission „zwingend erforderlich“ genannt. Ansonsten drohe letztlich die Stromerzeugung in Kraftwerken infrage gestellt zu werden.

Forst Mit Blick auf die Absicherung der Rodung sieht NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) die Polizei gut aufgestellt. Das Präsidium Aachen entwickele ein Konzept für einen möglichen Einsatz gegen gewaltbereite Aktivisten. Friedlicher Protest werde nicht verhindert, „sondern sogar geschützt“, sagte Reul der „Neuen Westfälischen“.