Düsseldorf. Trotz Kritik an der Entscheidung, in Nähe der geplanten und umstrittenen Rodungen im Hambacher Forst am 7. Oktober einen Parteitag abhalten zu wollen, halten die NRW-Grünen an ihrem Entschluss fest.

Grünen-Landeschefin Mona Neubaur kritisiert stattdessen NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU). „Es wundert uns, dass ausgerechnet ein Innenminister den Ort eines Parteitags als Eskalation kritisiert, der in den vergangenen Tagen keine Gelegenheit zum Scharfmachen verstreichen lassen hat“, sagte sie dieser Zeitung. „Die Grünen sollten überlegen, ob dies das richtige Signal ist“, hatte Reul zuvor der „WAZ“ gesagt. kup