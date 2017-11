ARCHIV - ILLUSTRATION - Das Logo des Verkehrsverbundes VRR steht auf einem Ticket in Düsseldorf (Foto vom 13.07.2011). Die NRW-Landesregierung will sich aus der Finanzierung des Sozialtickets im Nahverkehr zurückziehen - und erntet dafür deutliche Kritik. Die Grünen verlangten am Donnerstag in einem Eilantrag an den Landtag, die Finanzierung des bezuschussten Ticket für Bedürftige auch in Zukunft sicherzustellen. Foto: Martin Gerten/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++