Polizeigewerkschafter und CDU-Mann Rainer Wendt hat eingeräumt, dass er aus NRW-Landesmitteln jahrelang als Polizist bezahlt wurde, aber nicht als solcher gearbeitet hat. Die Gegner Wendts rufen nun nach dem Staatsanwalt.

Düsseldorf. (Update) Die Bezahlung des konservativen Polizeigewerkschafters Rainer Wendt aus NRW-Steuermitteln hat ein politisches und strafrechtliches Nachspiel. Auf Antrag der CDU-Opposition soll NRW-Innenminister Ralf Jäger (SPD) dem Innenausschuss des Landtags dazu am Donnerstag Rede und Antwort stehen. Die CDU will unter anderem wissen, seit wann Jäger von der Besoldung wusste und welche Gesamthöhe die Zahlungen an den Chef der Deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG) hatten.



Der innenpolitische Sprecher der Linken in NRW, Jasper Prigge, erstattete am Sonntag Strafanzeige gegen den Innenminister - wegen des Verdachts der Untreue.



Ein Sprecher des NRW-Innenministeriums teilte mit, dass es nicht nur um Wendt gehe, sondern um zwei weitere Vertreter kleinerer Polizeigewerkschaften: Sebastian Fiedler vom Bund Deutscher Kriminalbeamter und Erich Rettinghaus, Landesvorsitzender der Deutschen Polizeigewerkschaft.



Beiden werde «im Rahmen des dienstlich Vertretbaren erlaubt, gewerkschaftliche Aufgaben wahrzunehmen», so das NRW-Innenministerium. «Wir nehmen die aktuelle öffentliche Debatte zum Anlass, die bisherigen Regelungen zu überprüfen», hieß es. «Eine faktische Freistellung wie bei Herrn Wendt wird es für die Zukunft nicht mehr geben.» Künftig müsse gewährleistet sein, dass «mindestens die Hälfte der Arbeitszeit Polizeiarbeit geleistet» werde.



Linken-Politiker Prigge sagte, es handele sich um einen «skandalösen Eingriff in die Gewerkschaftsautonomie». Die rot-grüne Landesregierung habe offenbar den Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) gezielt zugunsten des Deutschen Beamtenbundes schwächen wollen, der in Tarifverhandlungen wesentlich zurückhaltender auftrete. Es stelle sich auch die Frage, warum Wendt erst Journalisten «belogen» und dies dann damit begründet habe, Minister Jäger «schützen» zu wollen.



Wendt hatte vor laufender Kamera eingeräumt, ein Teilzeitgehalt als NRW-Polizist zu beziehen, aber nicht als Polizist zu arbeiten, nachdem er dies kurz zuvor noch verneint hatte. Wenig später soll er seinen Wechsel in den Ruhestand beantragt haben.



Die DPolG nahm ihren Bundesvorsitzenden am Sonntag in Schutz. Der Eindruck, Wendt habe in den zurückliegenden Jahren doppeltes Gehalt bezogen und sich unrechtmäßig bereichert, sei schlicht falsch, teilte die Bundesleitung der Gewerkschaft am Sonntag mit. «In der Summe übersteigen meine Einkünfte das Gehalt eines Hauptkommissars nicht», sagte Wendt der Deutschen Presse-Agentur. Die vorzeitige Beendigung des Dienstverhältnisses durch den Wechsel in den Ruhestand sei Teil der persönlichen Lebensplanung nach Vollendung des 60. Lebensjahres, erklärte die Gewerkschaft.



«Große Töne spucken - aber mit der Wahrheit auf Kriegsfuß», kritisierte der stellvertretende SPD-Chef Ralf Stegner am Samstag auf Twitter. Der Thüringer Regierungschef Bodo Ramelow (Linke) schrieb, ihm falle dazu das Kinderbuch «Die Raupe Nimmersatt» ein.



Die innenpolitische Sprecherin der Grünen im Bundestag, Irene Mihalic, sagte dem «Kölner Stadt-Anzeiger»: «Der wohl lauteste Mahner für mehr Law and Order nimmt es in eigener Sache wohl nicht so genau.» Die Besoldungs- und Freistellungspraxis des NRW-Innenministeriums müsse hinterfragt werden.



Wendt sei wohl das, was er selbst als «Sozialschmarotzer» bezeichnen würde, sagte der Chef der NRW-Grünen-Fraktion im Landtag, Mehrdad Mostofizadeh: «Der Scharfmacher vom rechten Rand hat anscheinend über Jahre scham- und leistungslos öffentliche Gelder kassiert.» Nun müsse die Rückforderung der leistungslos kassierten Besoldung geprüft werden. Ebenfalls strafrechtlich zu prüfen wäre die Rolle des früheren NRW-Innenministers Ingo Wolf (FDP).



Wolf wies den Vorwurf zurück, Schöpfer der Konstruktion zu sein: «Es handelt sich um eine gängige Staatspraxis zur Gewährung gewerkschaftlicher Arbeit auch solcher Organisationen, die nicht von gesetzlichen Freistellungen profitieren.»



Sprecher der Duisburger und der Düsseldorfer Staatsanwaltschaft wollten sich zu dem Vorgang am Wochenende nicht äußern. Wendt soll offiziell beim Duisburger Landesamt der NRW-Polizei beschäftigt gewesen sein.



«Wir bezahlen unseren Landesvorsitzenden selbst und das ist auch richtig so, um kein Abhängigkeitsverhältnis zum Arbeitgeber entstehen zu lassen», sagte der NRW-Landesvorsitzende der konkurrierenden größeren Gewerkschaft der Polizei (GdP), Arnold Plickert. Er selbst lasse sein Amt als Polizist seit 2012 ruhen, sagte Plickert.



Wendt ist bekennendes CDU-Mitglied. Nach Wendts Angaben waren sowohl der aktuelle NRW-Innenminister Ralf Jäger (SPD) als auch dessen Vorgänger Wolf (FDP) informiert. Getroffen habe er die Vereinbarung mit seinem Dienstherrn Ende 2000. Damals war Fritz Behrens (SPD) Innenminister.



Wie Wendt im Interview von «Report München» sagte, sollte durch seine Besoldung die DPolG unterstützt werden, da diese bei den Personalratswahlen nicht genug Stimmen bekommen hatte, um eine Freistellung von Personalräten zu erreichen. (dpa)

