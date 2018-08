Das Land NRW wirbt um Fachkräfte, die den Straßenbau voranbringen. Gerade bei neuen Radwegen scheitert der Ausbau oft an Planungsverfahren.

Düsseldorf. Mit dem Haushalt für das kommende Jahr will NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst (CDU) beim Planen und Bauen aufs Tempo drücken. „Mehr Geld und mehr Mitarbeiter“ kündigte er dazu am Donnerstag an. Der Etat steigt um rund 97 Millionen auf 2,86 Milliarden Euro. Der Löwenanteil davon fließt in den Öffentlichen Nahverkehr, aber auch auf den Straßen des Landes will Wüst den Bau-Stau auflösen.

Mehr Personal: Schon für 2018 hatte der Minister 50 zusätzliche Planer beim Landesbetrieb Straßen NRW versprochen – bis jetzt haben 31 angefangen, 15 weitere sind kurz davor, so Wüst, er sei zuversichtlich, die Stellen bis zum Jahresende tatsächlich alle vergeben zu haben. Aber er räumt Schwierigkeiten ein: „Es ist nicht wie früher: Du schaltest eine Anzeige und dann kommen sie schon.“ Das Land müsse offensiv um Fachkräfte werben, das tue es mit einer Kampagne auf Plakatwänden, Hochschulmessen, in Sozialen Medien und Jobbörsen. Und 2019 soll es nahtlos weitergehen: 55 neue Stellen sieht Wüsts Plan im Verkehrsressort vor, davon 52 für Straßen NRW. Allein 25 sollen Ingenieure sein, die Baustellen vor Ort beaufsichtigen. „Wir bauen mehr und brauchen auch mehr Leute, die den Bau begleiten“, erklärt der Minister. Zehn Stellen gehen in das Rechnungswesen – damit das Land die bauenden Betriebe auch pünktlich bezahlen kann.

Weitere zusätzliche Stellen bekommen die Bezirksregierungen: Jeweils eine für die Genehmigung von Schwerlastverkehr – etwa für große Maschinenteile oder Windräder –, um die Verfahren trotz der Zunahme zu beschleunigen; zwei bekommt Köln außerdem für bahnrechtliche Genehmigungen, um den Bahnknoten an der Hohenzollernbrücke – laut Wüst ein „Flaschenhals“ – zu entzerren; Düsseldorf erhält eine Stelle zusätzlich für die Luftsicherheit.

Externe Planung: „Wir stecken so viel Geld in externe Planung wie nie zuvor“, kündigt der Verkehrsminister an – auch das ein Baustein, um den Planungsstau abzubauen. Schon 2018 habe es mit 97 Millionen Euro eine „Rekordsumme“ gegeben, 2019 wolle man insgesamt bei über 100 Millionen landen.

Finanzierung vor Planung: Was in der Vergangenheit im Straßenbau zu Verzögerungen führte, ist laut Wüst nicht nur die komplizierte Planung sowie oftmals der Umweg über Gerichte, sondern auch, dass das Geld erst im Haushalt eingestellt wurde, wenn der Planfeststellungsbeschluss rechtssicher war. Das will der CDU-Minister ändern. So ist im Haushalt für 2019 schon Geld für die Ortsumgehung Kevelaer (L486) eingeplant – wenn nicht gegen das Projekt geklagt werde, könne es gleich nach Abschluss der Planung losgehen, so Wüst. Auch das Geld für die Niederkasseler Ortsumgehung (L269n) wäre schon da, in diesem Fall gibt es aber eine Klage wegen Lärmschutzes. Wenn das Geld dann nicht abgerufen werden könnte, freue sich eben „Lucky Lutz“, sagt Wüst und meint CDU-Finanzminister Lienenkämper.