Düsseldorf. Die AfD hat dem nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Armin Laschet (CDU) vorgeworfen, mit seiner Haltung zum Islam das Land zu spalten.

In einer von der AfD beantragten Aktuellen Stunde sagte ihr Fraktionschef Markus Wagner am Donnerstag im Düsseldorfer Landtag, Laschet habe sich bei der Eröffnung einer Moschee in Aachen am Samstag an den Islam «angebiedert».

(Markus Wagner, AfD-Fraktionsvorsitzender im Landtag, spricht während der Debatte im Landtag. Foto: Federico Gambarini/dpa)

Laschet hatte bei dem Moschee-Besuch gesagt, da in Nordrhein-Westfalen 1,5 Millionen Muslime lebten, sei der Islam «Teil unserer Gesellschaft». CDU-Redner warben in der Landtagsdebatte für eine weltoffene Gesellschaft. Der AfD warfen sie vor, gegen Minderheiten zu zündeln. dpa