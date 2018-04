Düsseldorf/Solingen. Der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu wird nun doch nicht im Düsseldorfer Landtag sprechen. Das haben gestern Abend die Fraktionsvorsitzenden bei einem Treffen mit Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) besprochen, erklärte ein Fraktionssprecher der Grünen auf Nachfrage unserer Zeitung. Cavusoglu soll nun an einem Ort außerhalb des Landtags sprechen. Der Solinger SPD-Landtagsabgeordnete Josef Neumann geht davon aus, dass dieser Ort die Staatkanzlei sei.

Der Ministerpräsident habe die Einladung des türkischen Außenministeriums in den Landtag nicht mit den Fraktionen abgesprochen. Das sorgte für Ärger und letztlich zum Widerstand. Die Fraktionschef fürchten, dass die Gedenkveranstaltung angesichts des türkischen Präsidentschaftswahlkampfes zu einem „Politikum“ werden könne. Laschet hatte den türkischen Chefdiplomaten aus Anlass des 25. Jahrestags des Solinger Brandschlages eingeladen. Anschließend will Cavusoglu an einer Gedenkveranstaltung in Solingen teilnehmen.

Heiko Maas kommt zur Solingen-Gedenkfeier

Nach Informationen unserer Zeitung hat sich zwischenzeitlich auch Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) entschlossen, ebenfalls zur Gedenkveranstaltung nach Solingen zu kommen. Eine offizielle Bestätigung des Bundesaußenministeriums steht noch aus. Das Ministerium hält sich in der Sache seit Tagen bedeckt. Auch NRW-Landtagspräsident André Kuper (CDU) will nach Informationen unserer Zeitung an der Veranstaltung in Solingen teilnehmen.

Die Polizei bereitet sich zwischenzeitlich auf den Gedenktag des Brandanschlags in Solingen vor. Gemeinsam mit der Stadt arbeiten die Ordnungshüter bereits an einem Sicherheitskonzept für den Tag der Veranstaltung. „Aufgrund der uns bewussten Bedeutung des Gedenktages rechnen wir mit einer großen Zahl an Teilnehmern“, betont ein Polizeisprecher.