Der Angeklagte Salafistenprediger Sven Lau steht am 25.04.2017 in Düsseldorf (Nordrhein-Westfalen) vor Prozessbeginn im Gerichtssaal. Der Prozess wird mit Zeugenbefragungen fortgesetzt. Foto: Federico Gambarini/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++