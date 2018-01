Der NRW-Flüchtlingsminister Joachim Stamp fordert, sofort eine Expertenkommission einzusetzen. Die NRW-Jugendämter schätzen das Alter von Flüchtlingen im Zweifel ein.

Düsseldorf. Der nordrhein-westfälische Integrations- und Flüchtlingsminister Joachim Stamp (FDP) fordert, umgehend nationale Standards zur Altersfeststellung von Flüchtlingen festzulegen. „Die gesetzlichen Grundlagen und medizinischen Methoden zur Altersfeststellung müssen überprüft und optimiert werden“, sagte Stamp am Dienstag dieser Zeitung. Stamp schlug vor, „dass hierzu unverzüglich unter Federführung des Bundesgesundheitsministeriums eine Expertenkommission aus Ärzten und Juristen eingesetzt wird und sich Bund und Länder so schnell wie möglich auf gemeinsame Standards einigen“.

Nach dem gewaltsamen Tod einer 15-Jährigen im pfälzischen Kandel war eine neue Debatte über Alterstests bei Flüchtlingen entbrannt. Als tatverdächtig gilt der Ex-Freund des getöteten Mädchens, ein Flüchtling aus Afghanistan, der nach offiziellen Angaben 15 Jahre alt ist. Der Vater der Jugendlichen hatte der „Bild“-Zeitung gesagt: „Er ist nie und nimmer erst 15 Jahre alt. Wir hoffen, dass wir durch das Verfahren jetzt sein wahres Alter erfahren.“

Die Bundesärztekammer lehnte am Dienstag ärztliche Untersuchungen dazu ab. Der Präsident der Bundesärztekammer, Frank Ulrich Montgomery, sagte: „Wenn man das bei jedem Flüchtling täte, wäre das ein Eingriff in das Menschenwohl.“ Das Röntgen des Handgelenks ohne medizinische Notwendigkeit sei „ein Eingriff in die körperliche Unversehrtheit“.

Der Gang der Altersfeststellung ist in NRW wie folgt geregelt: Fehlen ankommenden Flüchtlingen Ausweispapiere, hat das zuständige Jugendamt „mittels qualifizierter Inaugenscheinnahme das Alter einzuschätzen“. Der Eindruck setzt sich aus Erscheinungsbild und Gesprächseindrücken zusammen. Bleiben Zweifel, wird der Flüchtling ärztlich untersucht. Dabei sei „die schonendste und soweit möglich zuverlässigste Methode durchzuführen. Genitaluntersuchungen, bzw. das Abfotografieren des entkleideten Körpers sind unzulässig“, heißt es gesetzlich geregelt im Sozialgesetzbuch.

Mögliche Motivation für eine falsche Altersangabe könnten etwa umfangreichere Sozialleistungen für minderjährige Flüchtlinge, altersadäquate Familiennachzugregelungen oder Strafmündigkeitsbestimmungen sein.

Fall Im Freiburger Mordprozess nach dem Tod einer 19 Jahre alten Studentin 2016 war der Flüchtling Hussein K. angeklagt, der bei seiner Einreise ohne Papiere im November 2015 angab, 16 oder 17 Jahre alt zu sein. Zum Prozessauftakt gab er zu, älter zu sein. Die Staatsanwaltschaft hält ihn für mindestens 22 Jahre alt.

Die CDU-Politikerin Kramp-Karrenbauer sagte im ZDF, es sei das „gute Recht des deutschen Staates“, mit ärztlichen Tests zu klären, ob die Altersangaben mutmaßlich minderjähriger Migranten medizinisch nachvollziehbar seien. Im Saarland müssten sich Flüchtlinge im Zweifel einer Prüfung anhand der Handknochen unterziehen. Bei 35 Prozent dieser Fälle sei festgestellt worden, dass es sich um Volljährige handelte. Bundestagsabgeordnete der CSU wollen auf ihrer Klausurtagung ab Donnerstag die Forderung beschließen, bei allen minderjährigen Flüchtlingen das Alter festzustellen. Der Grünen-Politiker Boris Palmer brachte eine Umkehr der Beweispflicht ins Gespräch. „Wer nicht nachweisen kann oder durch eine Untersuchung nicht belegen will, dass er unter 18 Jahren alt ist, wird als Erwachsener behandelt“, so der Tübinger Oberbürgermeister.