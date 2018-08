Das Zwangsgeld sagt noch nichts über die Rechtmäßigkeit der Abschiebung. Oder darüber, ob der Gefährder zurückkommt.

Düsseldorf. Mit jedem Tag, der seit der Abschiebung des mutmaßlichen Islamisten Sami A. nach Tunesien vor fast drei Wochen vergeht, wird der juristische Dschungel des Falls undurchsichtiger. Bedeutet die Tatsache, dass die Ausländerbehörde in Bochum laut Oberverwaltungsgericht ein Zwangsgeld zahlen soll, weil sie A. bislang nicht nach Deutschland zurückgeholt hat, dass er nun doch zurückgeholt wird? Eben nicht. Denn die Entscheidung darüber steht noch aus – und das letzte Wort hat ohnehin Tunesien. Ein Versuch, den Dschungel zu lichten:

Muss die Ausländerbehörde die 10.000 Euro jetzt tatsächlich zahlen?

Nein. Das zuständige Ministerium für Flüchtlinge und Integration unter Joachim Stamp (FDP) in NRW erklärt dazu auf Anfrage dieser Zeitung: „Wir respektieren die Entscheidung und stehen mit den zuständigen Bundesbehörden im Austausch. Im Falle einer Zwangsgeldfestsetzung werden wir zusammen mit der Stadt Bochum die erforderlichen rechtlichen Schritte einleiten.“ Das bedeutet im Klartext: Auch gegen die Festsetzung könnte wieder Beschwerde eingelegt werden, die tatsächliche Zahlung würde dadurch noch einmal aufgeschoben.

Bedeutet die Entscheidung des OVG, dass das Ministerium bei der Abschiebung doch rechtswidrig gehandelt hat?

Nicht direkt. Aus Stamps Haus heißt es nur: „Die Rechtsauffassung des Ministeriums ist unverändert.“ Nämlich, dass A. abgeschoben werden durfte, weil der entgegenstehende Beschluss des Verwaltungsgerichts zu spät zugestellt wurde und somit nicht rechtskräftig war. Das OVG hat in dieser Frage noch nicht entschieden. Und laut einer Sprecherin dort gibt der Beschluss über das Zwangsgeld auch keinen Hinweis, wie entschieden werden könnte – allerdings wird dies derselbe Senat tun. Diese Woche ist mit einem Ergebnis aufgrund von Stellungnahmefristen für die Beteiligten nicht mehr zu rechnen.

Könnte die Tatsache, dass Sami A. in Tunesien auf freiem Fuß und somit wohl kaum Folter ausgesetzt ist, die Entscheidung beeinflussen?

Darum geht es laut OVG-Sprecherin nicht, sondern vielmehr darum, ob die Abschiebung zum damaligen Zeitpunkt vollzogen werden durfte. Theoretisch denkbar wäre also, dass A. zurückgeholt werden müsste, weil seine Rückführung am 13. Juli nicht rechtmäßig war, nur damit dann entschieden werden könnte, nach aktueller Sachlage gebe es keine Folterbedrohung, also kein Abschiebungshindernis, mehr – und dann könnte er erneut abgeschoben werden. Wie gesagt: sehr theoretisch. Dass derlei nicht geschieht, könnte das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) sicherstellen, wenn es das Gelsenkirchener Verwaltungsgericht mit den heutigen Erkenntnissen davon überzeugte, dass A. in seiner Heimat in Sicherheit ist.