Im Fall Sami A. gibt es ein großes Missverständnis: Abschieben darf man eben doch, während Gerichte noch entscheiden.

Im Fall des tunesischen Gefährders Sami A. und seiner laut Oberverwaltungsgericht (OVG) unrechtmäßigen Abschiebung geht es immer wieder um die Frage: Haben Behörden den Gerichten vorgegriffen? Dabei ist gerade das gar nicht per se verboten. Abgeschoben werden dürfen auch Menschen, die dagegen in Deutschland vor Gericht ziehen.

Ein großes juristisches Missverständnis ist da in der Welt. Es offenbarte sich zum Beispiel, als die SPD den Integrationsminister Joachim Stamp (FDP) in einem offenen Brief fragte, ob er nur von der Gerichtsentscheidung nichts wusste, die zugestellt wurde, als Sami A. bereits in der Luft war, oder auch nichts von dem laufenden Verfahren bei Gericht. Dort wollte A. erreichen, dass das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) verpflichtet wird, sein Abschiebeverbot wieder einzusetzen.

Die selbstbewusste Antwort von Stamp an die Opposition lautete prompt: Aber natürlich habe er von dem Eilverfahren gewusst. Dieses Verfahren „führte nicht zu einer aufschiebenden Wirkung“, erklärt auch Richter und OVG-Sprecher Dirk Rauschenberg. Wenn die beteiligten Behörden keine Stillhaltezusage geben – also eine Zusage, bis zur Gerichtsentscheidung mit der Rückführung zu warten – und das Gericht keinen Hängebeschluss erlässt – also die Behörden verpflichtet, mit der Rückführung bis zur Entscheidung zu warten –, darf die Abschiebung also erfolgen. Zumindest in Fällen wie diesem.

Im Fall Sami A. war das auch nicht strittig. Im Gegenteil: Im Gemeinsamen Terrorabwehrzentrum (GTAZ) war Anfang Juli von Partnern aus der ganzen Bundesrepublik beschlossen worden, dass man das Zeitfenster nun auch bitte nutzen sollte, um den Gefährder endlich aus dem Land zu bekommen. Wohlwissend, dass sich gerade noch zwei Kammern eines Gerichts mit dem Fall befassten.

Die Behörden bräuchten, so Rauschenberg, eine „Bremse“, damit ein solches Zeitfenster nicht genutzt wird, um Tatsachen zu schaffen. So, wie es in vielen anderen Fällen auch geschehen ist. Zum Beispiel im August 2013, als eine Roma-Familie aus Mazedonien in Düsseldorf auf ihren Gerichtstermin wartete – und vier Tage vorher um 4 Uhr morgens abgeholt und in ein Flugzeug nach Skopje gesetzt wurde. Eine Sozialarbeiterin, die die Familie lange kannte, startete damals eine Petition im Internet und war schockiert, weil man ihr bei den Behörden sagte, das sei gängige Praxis. Der Aufschrei blieb aus.

Scholz kritisiert Reaktion In der Debatte über die Abschiebung des mutmaßlichen islamistischen Gefährders Sami A. hat Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) ein Behördenversagen beklagt. „Die Behörden hätten sich wohl mehr Mühe geben müssen, zu einer schnellen und rechtssicheren Abschiebung zu kommen“, sagte Scholz. Staatsrechtler Rupert Scholz (CDU) sagte, der Fall sei ein „Desaster für das Vertrauen in unseren Rechtsstaat.“

Bis zum Politikum Sami A. – seither diskutiert die Öffentlichkeit darüber, ob die Behörden der Justiz vorgreifen dürfen. Die Antwort lautet nach geltendem Recht: Ja. So geht es auch dem OVG in seinem Beschluss, A. sei zurück nach Deutschland zu holen, nicht darum, dass nicht alle Verfahren zu Ende geführt werden konnten – sondern darum, ob Informationen vorenthalten wurden, die die Richter zu einem früheren Hängebeschluss gebracht hätten, und darum, ob die Rückführung am Morgen des 13. Juli noch abzubrechen war.

Ob der Fall nun auch Anlass sein wird, das geltende Recht zu überdenken, kann OVG-Sprecher Rauschenberg freilich nicht beantworten: „Das ist eine Frage der Rechtspolitik.“ Er könnte Anlass sein, dass Gerichte in Zukunft immer Hängebeschlüsse verhängen, damit sie sicher sein können, dass ihnen der Antragsteller nicht bis zur Entscheidung verloren geht. Dass nicht jemand außer Landes gebracht wird, der noch per Justiz versucht, genau das zu verhindern. Wie bei jener Roma-Familie, die sich in Deutschland fest verwurzelt fühlte – und keinen Gefährder in ihren Reihen hatte.

