Die umstrittene Abschiebung von Sami A. bringt NRW-Flüchtlingsminister Joachim Stamp unter Druck. Das Oberverwaltungsgericht Münster wird entscheiden, ob die Grenzen des Rechtsstaats verletzt wurden.

Düsseldorf. Bis vor kurzem gehörte Joachim Stamp laut Umfragen noch zu den in der Öffentlichkeit kaum bekannten FDP-Ministern der schwarz-gelben NRW-Landesregierung. Seit der umstrittenen Abschiebung des Gefährders Sami A. nach Tunesien hat der 48-jährige promovierte Politologe bundesweit Bekanntheit erlangt. Seit Amtsantritt von Schwarz-Gelb in NRW 2017 verantwortet der FDP-Landeschef ein Haus mit dem kuriosen Zuschnitt Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration. Als Flüchtlingsminister hat Stamp jetzt nicht seine liberale Seite, sondern klare Kante gezeigt.

Bis an die Grenze des Rechtsstaats will Stamp bei der Rückführung von Gefährdern gehen. „Wir werden auch weiterhin mit aller Konsequenz Personen, die die Sicherheit unseres Landes gefährden unter Ausschöpfung aller rechtlich gebotenen Mittel zurückführen“, hatte er noch am Montag gesagt.

Die Frage, ob im Fall Sami A. doch die Grenzen des Rechtsstaats verletzt wurden, wird aber jetzt das Oberverwaltungsgericht Münster entscheiden. Dort ging am Mittwoch eine Beschwerde der Stadt Bochum ein. Das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen hatte die Ausländerbehörde Bochums dazu verdonnert, Sami A. auf eigene Kosten aus Tunesien zurückholen zu lassen. Denn die Abschiebung sei „grob rechtswidrig“ gewesen.

Das Gelsenkirchener Gericht hatte am Abend vor dem Abflug entschieden, dass Sami A. nicht abgeschoben werden dürfe. Es faxte den Beschluss aber erst am Freitagfrüh an die Behörden, als die Chartermaschine mit Sami A. an Bord in der Luft war – weil es von dem bevorstehenden Flug gar nichts wusste.

Für Stamp ist die Abschiebung von Sami A. „völlig gesetzeskonform“ verlaufen. Dass der Flug ohne Wissen des Verwaltungsgerichts Gelsenkirchen geplant und durchgeführt wurde, ist für das Ministerium kein Argument.

Rückholung Nach der umstrittenen Abschiebung verlangen Grüne und SPD im NRW-Landtag Aufklärung. Morgen soll sich der Rechtsausschuss in einer Sondersitzung mit dem Fall befassen. Die Oppositionsfraktionen vermuten einen Rechtsbruch. Grünen-Chef Robert Habeck sprach von Rechtsbeugung. Sami A. wird als Gefährder eingestuft. Die Sicherheitsbehörden trauen ihm eine schwere Straftat wie einen Anschlag zu. Das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen hatte am Donnerstagabend entschieden, dass Sami A. weiterhin nicht abgeschoben werden dürfe, weil nicht auszuschließen sei, dass ihm in Tunesien Folter drohe. Jedoch übermittelte es den Beschluss erst am Freitagmorgen, als das Flugzeug mit Sami A. schon in der Luft war. Die zuständige Stadt Bochum will eine Rückkehr von Sami A. verhindern. Sie legte am Mittwoch Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht Münster gegen die Eilentscheidung des Verwaltungsgerichts Gelsenkirchen ein, wonach die Abschiebung rückgängig gemacht werden muss. Die Abschiebung von Sami A. war laut Verwaltungsgericht Gelsenkirchen „grob rechtswidrig“. Das Bamf will zudem einen unrechtmäßig abgeschobenen Asylbewerber aus Afghanistan nach Deutschland zurückholen. Nach Innenminister Horst Seehofer (CSU) räumte auch die Nürnberger Behörde Verfahrensfehler im Fall des Afghanen aus Neubrandenburg ein, der Anfang Juli in seine Heimat zurückgebracht worden war. Bei dem 20-Jährigen handelt es sich nach NDR-Recherchen um einen jener 69 Menschen, die am 3. Juli nach Kabul geflogen worden waren. Seehofer hatte am Mittwpoch Versäumnisse des Flüchtlingsbundesamtes eingeräumt. Nicht einmal die Behörden in Mecklenburg-Vorpommern hätten über den Fehler Bescheid gewusst. So habe das Bundesamt die Identität des Mannes falsch zugeordnet. Bei der Abschiebung von Sami A. habe das Land jedoch nach Recht und Gesetz gehandelt, so Seehofer: „Die Entscheidung ist nach unserer Auffassung rechtmäßig.“

Erstmals äußerte sich am Mittwoch auch Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) zur Abschiebung von Sami A. – und sprang Stamp zu Hilfe. „Die Entscheidung ist nach unserer Auffassung rechtmäßig“, sagte er. Doch die heikle Frage, ob er wusste, dass der Abschiebeflug am Morgen des 13. Juli stattfinden würde, ließ auch Seehofer offen. Der Ball wird inzwischen hin- und hergespielt. In Stamps Ministerium fragt man sich, warum das Gelsenkirchener Gericht nicht gleich am Donnerstagabend die Behörden über das Abschiebeverbot informiert habe. Hätte es vorgelegen, „hätten wir von der Rückführung abgesehen“, hatte Stamp gesagt.