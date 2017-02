Düsseldorf. Im Düsseldorfer Landtag hat am Donnerstagmorgen eine Sondersitzung begonnen, in der NRW-Innenminister Ralf Jäger (SPD) offene Fragen im Terrorfall Amri beantworten soll. Es gebe noch zahlreiche Ungereimtheiten, begründeten CDU, FDP und Piraten die erneute Sitzung im Innenausschuss.



Die CDU verlangt unter anderem mehr Informationen zur Haftentlassung des islamistischen Gefährders Anis Amri aus der Justizvollzugsanstalt Ravensburg im Sommer 2016. Die FDP will wissen, wann genau kurz vor oder nach dem Anschlag welche Dokumente aus Tunesien in NRW eintrafen, die für eine Abschiebung wichtig gewesen wären.



Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) hatte Jäger kürzlich widersprochen: Es sei keineswegs unmöglich gewesen, den ausreisepflichtigen Tunesier in Abschiebehaft zu nehmen. Amri hatte am 19. Dezember in Berlin bei einem Anschlag mit einem Lastwagen zwölf Menschen getötet. (dpa)