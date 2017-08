Sieben Jahre stand Ralf Jäger als Innenminister in NRW unter Dauerstrom. Wie hat sich sein Leben 100 Tage nach dem Machtverlust verändert? Seine Frau Marion hat jedenfalls schon Vorkehrungen getroffen, damit er ihr nicht auf den Wecker fällt.

Duisburg/Düsseldorf. Kein Landespolitiker in Nordrhein-Westfalen stand in den vergangenen Jahren stärker im Hagel der Kritik als Ralf Jäger (SPD). Die Kölner Silvesternacht, Ermittlungspannen im Fall Anis Amri, Debatten über «No-Go-Areas» im Ruhrgebiet - wie haben der damalige Innenminister der abgewählten Regierungschefin Hannelore Kraft (SPD) und seine Familie die Belastungen weggesteckt? Und warum hat er sich ausgerechnet in den Sportausschuss zurückgezogen? Rund 100 Tage nach der Landtagswahl hat der 56-Jährige der Deutschen Presse-Agentur in Düsseldorf Einblicke in ganz persönliche Gedanken gewährt.

Welches Gefühl überwiegt bei Ihnen 100 Tage nach der Wahlniederlage - Enttäuschung oder Erleichterung über wiedergewonnenes Leben?

Ralf Jäger: Das war immer ein Amt auf Zeit, das ich bis zum letzten Tag sehr gerne gemacht habe. Nach dem Verlust eines solchen Amtes erkennt man aber plötzlich, was man wieder zurückgewinnt, nämlich ein zusätzliches Stück persönliche Freiheit und Selbstbestimmtheit. Man stellt auch fest, dass man freie Zeit zu Hause mit der Familie verbringen kann. Als ich kurz nach der Wahl schon um 17 Uhr nach Hause kam, fragte mich mein 18-jähriger Sohn Levin: «Hömma, wohnst Du jetzt hier?»

Ihrer Frau fallen Sie noch nicht auf den Wecker?

Ralf Jäger: Nein, die hat mich erstmal ausgestattet mit einer sehr langen To-do-Liste. Ich bin eingeplant für alles, was über die Jahre liegen geblieben ist in Haus und Garten.

Zur Person Ralf Jäger war von 2010 bis 2017 Innenminister in NRW. Vor allem nach massenhaften Übergriffen in der Kölner Silvesternacht 2015/16 geriet der 56 Jahre alte SPD-Politiker stark unter Druck. Auch Ermittlungspannen im Fall des in NRW gemeldeten Terroristen Anis Amri und eine Debatte um «No-Go-Areas» im Ruhrgebiet führten immer wieder zu Rücktrittsforderungen. Jäger ist verheiratet und hat drei erwachsene Kinder. Er ist seit 17 Jahren Mitglied des NRW-Landtags und seit 2005 SPD-Vorsitzender in seiner Heimatstadt Duisburg.

Gab es auch Phantomschmerzen in den vergangenen 100 Tagen?

Ralf Jäger: Natürlich schaut man immer darauf, was gerade in der Innenpolitik geschieht. Was ich als Phantomschmerz bezeichnen würde, ist der Verlust an Gestaltungsmöglichkeiten. Das ist ein schmerzhaftes Erlebnis, aber ich habe keine Leere gespürt. Ich bin ja nicht beschäftigungslos. Ich bin Landtagsabgeordneter, SPD-Unterbezirksvorsitzender in Duisburg und sehr stark eingebunden in die Oberbürgermeisterwahl.

Was ist der gravierendste Unterschied, wenn man plötzlich nicht mehr Minister ist?

Ralf Jäger: Man steigt hinten rechts ins Auto ein und vorne links fährt keiner los. Und jetzt sitze ich in meinem Landtagsbüro und schreibe Kleine Anfragen.