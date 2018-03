Die Städte und Gemeinden in NRW suchen für die neue Amtsperiode 2019 Tausende Schöffen. Der Wuppertaler Lehrer Silvio Geßner ist seit Jahren als Laienrichter aktiv.

Wuppertal. Silvio Geßner kann sich noch gut erinnern, als er zum ersten Mal als Hauptschöffe bei der Jugendstrafkammer am Landgericht Wuppertal zu einem Strafverfahren geladen wurde. „Ich hatte überhaupt keine Ahnung, wie so etwas abläuft und war ziemlich aufgeregt“, gibt der 37-Jährige offen zu. Anders als bei anderen Schöffenaktivitäten erfordert der Einsatz an der Jugendstrafkammer eine „erzieherische Befähigung“ der Jugendschöffen, die sich beispielsweise aus dem beruflichen Hintergrund des Anwärters oder aus ehrenamtlichen Tätigkeiten, etwa bei einer Jugendorganisation, ergeben kann. Diese Voraussetzung war bei dem Lehrer für Deutsch und Sozialwissenschaften an einer Gesamtschule durchaus gegeben.

Menschen wie ihn suchen die Gerichte in Nordrhein-Westfalen zurzeit händeringend, denn in den kommenden Jahren werden nach Angaben des NRW-Justizministeriums Tausende der ehrenamtlichen Laienrichter für die neue Amtszeit 2019 bis 2023 benötigt. Rund 20.000 Schöffen sind aktuell in Nordrhein-Westfalen aktiv – davon allein 8600 im Strafbereich. Eine genaue, zentral erfasste Zahl über den Bedarf gibt es allerdings nicht.

„Die Bereitschaft, sich als Schöffe zu engagieren, wird immer größer. Dazu trägt unsere Zusammenarbeit mit den Kommunen einiges bei“, sagt Brigitte Frieben-Safar, Vorstandsmitglied im NRW-Landesverband der Deutschen Vereinigung der Schöffen, auf Anfrage. Die Schwierigkeit, geeignete Kandidaten für das verantwortungsvolle und interessante Ehrenamt zu finden, liege woanders: „Vor allem Angestellte haben es schwer, ein Schöffenamt mit ihrem Arbeitgeber zu koordinieren. Der Job ist dann der größte Bereitschaftskiller.“

Silvio Geßner hat seine Entscheidung für das Schöffenamt nie bereut. „Ich wollte gerne etwas Ehrenamtliches machen und fand es immer schon reizvoll, einen Einblick in den Alltag anderer Berufsgruppen zu bekommen. Dann bin ich auf die Ausschreibung der Stadt Wuppertal im Internet gestoßen“, erinnert er sich. Beworben hatte er sich als Hauptschöffe sowohl am Landgericht Wuppertal als auch bei dessen Jugendstrafkammer. Neben den Hauptschöffen verfügen die Gerichte über ein gewisses Kontingent an Hilfsschöffen, die bei Bedarf einen Hauptschöffen vertreten können. Werden diese in ein Strafverfahren eingebunden, sind sie verpflichtet, alle Sitzungstermine wahrzunehmen. Grundsätzlich kann jeder zum Schöffen berufen werden, der mindestens 25 und höchstens 69 Jahre alt ist. Dabei gibt es nur wenige Ablehnungsgründe, wie etwa eine Vorstrafe des Amtsanwärters.

Johannes Pinnel, Gerichtssprecher