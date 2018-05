Im Haus der Familie Genç an der Unteren Wernerstraße herrscht Vorfreude. Das islamische Opferfest steht vor der Tür. Besuch aus der Türkei ist angereist. Mevlüde Genç hat für die Kinder Geschenke eingepackt. Alle Mädchen bekommen Kleider, die sie an diesem Tag anprobieren. Sie sehen glücklich aus und freuen sich auf das große Fest. Die kleine Saime kann sich doppelt freuen: Sie hat kürzlich die Zusage für ihren Kindergartenplatz per Post bekommen. Immer wieder zeigt sie den Brief stolz ihrer Großmutter Mevlüde .

Es ist der 28. Mai 1993 : An diesem warmen Freitag steht ein Polterabend im Vereinsheim einer Kleingartenanlage an. Die drei Freunde Christian B., Felix K. und Markus G. sind eingeladen. Eigentlich haben sie keine Lust. Aber da es kostenlosen Alkohol geben soll, entscheiden sie sich schließlich doch für die Party.

Beim Anschlag auf das Haus der Familie Genç am 29. Mai 1993 starben fünf Frauen. Die heimtückische Tat sollte Solingen verändern - und die politische Diskussion in Deutschland. Eine Rekonstruktion der Ereignisse.

Gegen Mitternacht sind Felix K., Christian B. und Markus G. so betrunken, dass sie bei den anderen Partygästen negativ auffallen. Es kommt zu einer Prügelei mit – so glauben die Jungen – türkischen Gästen. Schließlich verschwinden die drei Freunde. Sie besuchen auf dem Nachhauseweg einen Bekannten. Dort trinken sie wieder Bier und schimpfen auf die vermeintlichen Türken, mit denen sie sich kurz zuvor geprügelt haben. Nach etwa einer halben Stunde verabschiedet sich das Trio. Christian B., Felix K. und Markus G. laufen Richtung Innenstadt.

An einer Ampel am Schlagbaum trifft Christian R. das Trio. Sie kennen sich flüchtig. Die drei Jungen erzählen Christian R. von der Schlägerei. Der weiß, wie sie sich an den Türken rächen, ein Zeichen setzen können. Er erzählt den Jungen vom Haus gegenüber und von der Türken-Familie, die ihm ein Dorn im Auge ist. Wenig später kauft er an der Tankstelle am Schlagbaum Benzin. Die Jungen gehen zur Unteren Wernerstraße. Im Haus der Familie Genç brennt Licht. Christian B. und Markus G. stehen Schmiere, während Christian R. und Felix K. zu dem großen Fachwerkhaus gehen. Sie schütten das Benzin in den Windfang des Hauses, zünden die Pfütze mit einem Fidibus an und rennen weg.

Hatice Genç kann nicht schlafen. Sie steht noch einmal auf, schaut auf die Wanduhr im Haus und sieht, dass es schon 1.30 Uhr ist. Sie beschließt, Gardinen zu waschen. Dabei wird sie durch einen lauten Knall aufgeschreckt. In ihrer Parterrewohnung läuft sie zur Flurtür und schaut durch das Schlüsselloch. Sie sieht Flammen und viel Rauch. Sie weckt ihre Schwiegermutter, rennt zurück ins Bad und füllt in ihrer Panik einen Eimer mit Wasser, um das Feuer zu löschen. Doch dafür ist es zu spät. Der Flur steht in Flammen. Sie rettet sich mit einem Sprung aus dem Fenster. Ihr Schwager, der 15-jährige Bekir, springt ebenfalls aus dem Fenster. Er bleibt bewusstlos am Boden liegen; sein Körper ist von Brandverletzungen übersät. Ahmed Ince wird um 1.38 Uhr wach. Als der Schwiegersohn von Mevlüde Genç nach draußen blickt, sieht er die Flammen. Eine Flucht aus der Wohnung im Obergeschoss ist nur noch durch die Fenster möglich.

Um 1.42 Uhr geht die erste Alarmierung bei der Solinger Feuerwehr ein. Von einem Zimmerbrand an der Unteren Wernerstraße 81 ist die Rede. Sofort rücken zwei Löschfahrzeuge, eine Drehleiter, ein Rettungswagen und der Einsatzleiter aus. Während der Anfahrt gehen mehr als 30 Notrufe bei der Feuerwehr ein. Nun ist klar: Ein Wohnhaus steht in Vollbrand. Menschenleben sind in Gefahr. Weitere Kräfte rücken unmittelbar danach aus. Durch die Vielzahl der Anrufe sind die Notrufleitungen inzwischen belegt. Die ersten Kräfte treffen um 1.47 Uhr ein. Immer wieder wird nachalarmiert. Viele Solinger werden in dieser Nacht durch die Sirenen der Fahrzeuge geweckt, die zur Unteren Wernerstraße ausrücken. Den meisten ist schnell bewusst, dass etwas Schreckliches passiert sein muss.