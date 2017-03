Vor dem Untersuchungsausschuss im NRW-Landtag sagte er aus, spätestens Ende Oktober 2016 hätte der Berlin-Attentäter in Abschiebehaft genommen werden sollen "und müssen".

Düsseldorf. Vor dem Untersuchungsausschuss zum Fall Anis Amri im NRW-Landtag hat Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) an diesem Dienstag ausgesagt, nach seiner Einschätzung hätte der Tunesier spätestens Ende Oktober in Abschiebehaft genommen werden können. Damit widersprach er der Bewertung der NRW-Landesregierung, der Rechtsstaat sei in diesem Fall an seine Grenzen gegangen.



Wie de Maizière aussagte, bestätigte Interpol Tunis Ende Oktober, es handele sich bei Anis Amri um einen tunesischen Staatsbürger. Danach sei mit den Passersatzpapieren, die für eine Abschiebung des 24-Jährigen notwendig gewesen wären, in absehbarer Zeit zu rechnen gewesen. Hintergrund: In der Regel dürfen Ausländer nur in Abschiebehaft genommen werden, wenn mit der tatsächlichen Ausweisung binnen drei Monaten zu rechnen ist.



Ohnehin allerdings sieht der Minister diese Drei-Monats-Frist im Fall Amri ausgehebelt. Dies sei der Fall, wenn der betroffene Ausländer das Verfahren selbst verzögert. "Das war hier der Fall", so de Maizière. Denn Amri habe seinen Wohnort gewechselt, ohne dies den Behörden zu melden, habe mit mehreren Identitäten gearbeitet und sogar falsche Papiere verwendet.

Dass es über die Frage, ob eine Verhaftung rechtmäßig gewesen wäre - so gestand er zu - könne es unterschiedliche Auffassungen geben. Entscheidende Instanz seien aber die Richter - deshalb hätte man einem Richter diesen Fall vorlegen können "und vorlegen müssen".