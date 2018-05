Christina Schulze Föcking ist nicht mehr Ministerin. Aber die Opposition legt das Thema nicht zu den Akten. Ein U-Ausschuss ist immer noch möglich.

Düsseldorf. Es ist viertel nach zwei, als Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) den serbischen Staatspräsidenten Aleksandar Vucic vor die Tür der Staatskanzlei begleitet und den Gast vom roten Teppich aus bei dessen Abfahrt winkend verabschiedet. Wenige Minuten sind da gerade verstrichen, seit SPD und Grüne im nahen Landtag erklärt haben, dass ein anderer Abschied des Tages sie nicht ruhen lassen wird. Ihre Fragen richten sich jetzt nicht mehr an die am Morgen zurückgetretene Umwelt- und Landwirtschaftsministerin Christina Schulze Föcking (CDU), sie richten sich inzwischen an den Ministerpräsidenten selbst.

Am Mittwoch ab 14.55 Uhr soll Laschet in einer Fragestunde den Landtagsabgeordneten Auskunft geben, aufgrund welcher Faktenlage Regierungssprecher Christian Wiermer am 16. März die Öffentlichkeit über vermeintliche Erkenntnisse der Ermittler informierte, wonach es einen Hackerangriff auf die Familie Schulze Föcking gegeben habe. Und wann der Ministerpräsident erfahren habe, dass die Staatsanwaltschaft Köln nicht von einem Hackerangriff ausgeht.

Untersuchungsausschuss muss bis Anfang Juni beantragt werden

Sollten die Auskünfte nicht zur Zufriedenheit der Opposition ausfallen, drohen die Fraktionsvorsitzenden Thomas Kutschaty (SPD) und Monika Düker (Grüne) weiter mit einem Parlamentarischen Untersuchungsausschuss. Die entsprechenden Eckpunkte für den Antrag liegen in der Schublade; die Beschlüsse in den Fraktionen von SPD und Grünen sind nur ausgesetzt, um die Reaktionen der Landesregierung auf den Rücktritt der Ministerin abzuwarten. Um den Ausschuss im Plenum Mitte Juni beschließen zu können, muss er bis Anfang Juni beantragt worden sein.

Kutschaty wiederholt die alte Batterie der Vorwürfe, die Schulze Föcking durch ihr erstes und zugleich letztes Amtsjahr begleitet haben: die Kritik am Zustand der Schweinemast auf dem Hof ihrer Familie; die Auflösung der Stabsstelle Umweltkriminalität in ihrem Ministerium; der vermeintliche Hackerangriff auf ihr Privathaus; vor allem aber die verzögerte Informationspolitik darüber, dass es eben kein Hackerangriff war.

Als die 41-Jährige am Morgen vor dem Fraktionssaal der CDU den Satz sagt: „Deshalb trete ich von meinem Amt als Ministerin zurück“, bezieht sie sich aber mit keiner Silbe auf diese Vorwürfe und etwaige Fehler in ihrer Amtsführung oder ihrem Amtsverständnis. Stattdessen bekräftigt sie: „Ich stehe auch heute zu allen inhaltlichen Entscheidungen, die ich in diesem Amt getroffen habe.“ Als Grund für ihren Rücktritt führt sie allein an, sie habe in den vergangenen Monate und Wochen „Drohungen gegen meine Person, meine Gesundheit und mein Leben erfahren, die ich nie für möglich gehalten hätte und die das Maß des menschlich Zumutbaren weit überschritten haben“.