Wegen der gescheiterten Koalitionsverhandlung in Berlin hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier seinen geplanten Besuch in NRW abgesagt.

Düsseldorf. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sollte an diesem Montag eigentlich zu seinem Antrittsbesuch nach Nordrhein-Westfalen kommen. Wegen der gescheiterten Koalitionsverhandlungen zwischen der Union, FDP und Grünen bleibt Steinmeier nun aber in Berlin. Das bestätigte NRW-Ministerpräsident Armin Laschet am Montagmorgen in einem Interview des WDR. Bundeskanzlerin Angela Merkel will sich noch am Montag mit Steinmeier beraten.

Der Bundespräsident wollte mit seiner Frau Elke Büdenbender am Montag eigentlich den Landtag in Düsseldorf und den Aachener Dom besuchen. Am Dienstag sollte dann ein Besuch im Duisburger Problemstadtteil Marxloh auf dem Programm stehen. Wann der Antrittsbesuch nachgegolt wird, ist noch nicht klar. dpa/red