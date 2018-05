Künftig will das Land NRW eine nach der Solingerin Mevlüde Genç benannte Medaille verleihen. Die Gedenkfeier in der Staatskanzlei bleibt frei von Misstönen.

Düsseldorf. Eigentlich sind die Umstände unzumutbar. Der völlig überfüllte Konferenzraum im vierten Stock unter dem Dach der Staatskanzlei ist ein Glutofen. Eine mobile Klimaanlage kämpft hilflos gegen die Hitze an, Fenster werden aufgerissen, die Gäste in den Sitzreihen kommen mit ihren improvisierten Fächern nicht gegen die Schweiß tröme an. Und hier sollen gleich die Kanzlerin der Bundesrepublik Deutschland, der türkische Außenminister und der Ministerpräsident des Landes Nordrhein-Westfalen gemeinsam mit Mevlüde Genç der Opfer des Brandanschlags von Solingen gedenken? Warum bloß um alles in der Welt konnten sich die Fraktionen nicht zu einer Veranstaltung im Landtag durchringen?

Dann betritt Mevlüde Genç selbst den Raum – und augenblicklich implodieren das Gespött, der Unmut und das Stöhnen. Nein, Würde ist an diesem Tag dann doch keine Frage der Temperaturen. Und was Haltungsfragen angeht, setzt diese mittlerweile 74-jährige Frau ohnehin von der ersten Sekunde an die Maßstäbe.

Armin Laschet nimmt an ihrer linken Seite Platz. Sie wird ihn später „meinen sehr verehrten Bruder“ nennen. Und der Ministerpräsident schlägt ähnlich persönliche Töne an, als er freimütig von seiner Unsicherheit als damaliger Integrationsminister des Landes vor der ersten Kontaktaufnahme mit der Familie Genç erzählt. Selbst ein Anruf sei aufgrund der Sprachbarrieren nicht möglich gewesen. Als Türöffner fungierte schließlich der Grüne Cem Özdemir.

Appell für einen bedachtsamen Umgang mit Sprache

Der Anschlag vor 25 Jahren habe „Menschen in unserer Mitte“ getroffen, sagt Laschet, „Bürgerinnen und Bürger von Nordrhein-Westfalen.“ Und dann zitiert er den jüdischen Talmud: „Achte auf deine Gedanken, denn sie werden Worte. Achte auf deine Worte, denn sie werden Handlung.“ Ein Appell für einen bedachtsamen Umgang mit Sprache im politischen Streit, die nicht den Weg bereiten dürfe für menschenverachtende Taten.

Danach tritt der türkische Außenminister Mevlüt Çavusoglu ans Rednerpult – und will man nicht schon die Tatsache an sich, dass er Teil des Gedenkens in der Staatskanzlei ist, als indirekte Wahlkampfwerbung werten, bietet er keinen Anlass, an seiner Rede Anstoß zu nehmen.

Staatskanzlei Unter den rund 70 Gästen der Gedenkveranstaltung befanden sich neben Mitgliedern des Landeskabinetts, dem Landtagspräsidenten und türkischen Offiziellen auch Menschen mit einer persönlichen Beziehung zur Solinger Familie Genç.

Çavusoglu spricht von dem Wunsch aller türkischstämmigen Menschen in Deutschland, sich als gleichberechtigtes Mitglied der Gesellschaft zu fühlen. Er erinnert an die Serie rechtsradikal motivierter Anschläge in Deutschland. Und er versichert, der einzige Grund für seine Teilnahme am Gedenktag seien das Eintreten gegen Fremdenfeindlichkeit und Rassismus sowie die Bereitschaft zum Zusammenhalt.