NRW Bohrende Fragen an Minister Jäger im Terrorfall Amri

NRW-Innenminister Jäger war schon häufiger unter Druck. Nun erwarten ihn bereits zum zweiten Mal bohrende Fragen zum Fall Amri im Landtag. Die Opposition sieht viele Ungereimtheiten. Rücktrittsforderungen gegen den SPD-Mann halten an.

Düsseldorf. Im Fall des Attentäters Anis Amri muss sich Nordrhein-Westfalens Innenminister Ralf Jäger am Donnerstag schon zum zweiten Mal bohrenden Fragen im Düsseldorfer Landtag stellen. Die Opposition aus CDU, FDP und Piraten sieht viele offene Fragen und eine Reihe von Ungereimtheiten. Im Mittelpunkt stehen Zweifel an Jägers Aussage, es habe keine Möglichkeit gegeben, den islamistischen Gefährder loszuwerden oder festzusetzen. Vor der Sitzung des Innenausschusses am Donnerstag (12.30 Uhr) waren gegen den SPD-Politiker erneut Rücktrittsforderungen erhoben worden.



Jäger verteidigte das Vorgehen der Behörden in NRW in seinem Bericht an die Abgeordneten. Die bei Gefährdern laut Ausländerrecht in Frage kommenden Instrumente seien geprüft worden. Sowohl die Sicherheitskonferenz in seinem Ministerium als auch das Gemeinsame Terrorismusabwehrzentrum von Bund und Ländern beschäftigten sich Jäger zufolge fortlaufend mit dem Tunesier. Die Voraussetzungen für eine Abschiebungsanordnung oder auch für einen verbeugenden Gewahrsam hätten nicht vorgelegen.



In NRW sei Amri am 17. Februar 2016 als Gefährder eingestuft worden. schildert der Minister in seinem Bericht. Der abgelehnte Asylbewerber sei von November 2015 bis 24. Mai «engmaschig und durchgehend» überwacht worden. Am 24. Mai habe er NRW in Richtung Berlin verlassen. Amri nutzte 14 unterschiedliche Identitäten, stand im Kontakt zum radikal-islamischen Milieu, soll sich im Internet über Bombenbau informiert und sich als Selbstmordattentäter angeboten haben. Der Islamist war am 19. Dezember mit einem Lastwagen auf einen Berliner Weihnachtsmarkt gerast und hatte zwölf Menschen getötet.



Im Streit um den Terrorfall nimmt die Schärfe vier Monate vor der Landtagswahl zu. Ministerpräsidentin Hannelore Kraft (SPD) hatte einen unabhängigen Gutachten vorgeschlagen, der Versäumnisse der Behörden durchleuchten soll. CDU und Piraten lehnten das ab. Auch die Landtagswahl im Mai sei kein Hinderungsgrund für einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss, meinten sie im Gegensatz zu Kraft. Die Staatskanzlei warf ihnen deshalb vor, sie wollten keine Aufklärung, sondern «parteipolitische Geländegewinne im Vorwahlkampf».

Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der FDP, Joachim Stamp, forderte am Donenrstagmorgen Jägers Rückzug. «Das grundsätzliche Problem ist, dass Herr Jäger nicht bereit ist, Verantwortung zu übernehmen», sagte Stamp im WDR. Jäger sei sicher nicht der einzige, der Fehler gemacht habe. Er räume aber keine Fehler ein. (dpa)