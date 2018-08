In einem Brief an die Vorsitzenden der Landtagsfraktionen verteidigt Jens Hashagen die landeseigene Westspiel als profitabel.

Düsseldorf. Der Gesamtbetriebsrat der landeseigenen Westspiel-Gruppe sieht die geplante Privatisierung der vier NRW-Spielbanken kritisch. „Bisher konnte uns niemand schlüssig darlegen, welche Vorteile eine Privatisierung für die Allgemeinheit mit sich bringt“, heißt es in einem Brief des Vorsitzenden Jens Hashagen an die Fraktionsvorsitzenden im Düsseldorfer Landtag. „Hier läuft eine Kampagne, um Westspiel mit angeblich hohen Verlusten sturmreif zu schießen“, so Hashagen im Gespräch mit dieser Zeitung.

In dem Schreiben verteidigt Hashagen Westspiel als profitabel. Die Verluste erklärten sich durch die Spielbankabgabe von zuletzt jährlich 40 Millionen Euro. „Ein Unternehmen, das zuerst 40 Millionen zahlt und hinterher 7,6 Millionen zu wenig hat, erwirtschaftet ein Plus von weit mehr als 30 Millionen Euro.“ Das funktioniere aber nur, „weil der Casinobetreiber gleichzeitig auch Empfänger der Abgabe ist“. Einem privaten Betreiber bliebe nur der Verlust.

Die Zahlung der landeseigenen Westspiel-Casinos fließt zum Großteil an die Stiftung Wohlfahrtspflege, die ebenfalls vom Land getragen wird und zuletzt von den Spielbank-Gewinnen rund 25 Millionen Euro jährlich erhielt. Zudem profitieren die Kommunen an den vier Standorten Aachen, Dortmund, Duisburg und Bad Oeynhausen: Sie erhalten 12,5 Prozent des Einspielergebnisses des jeweiligen Hauses.

Das Landeskabinett hatte am 8. Mai einen Grundsatzbeschluss zur Privatisierung der Spielbanken getroffen. Die Umsetzung des Verkaufsverfahrens hat die landeseigene NRW-Bank übernommen, derzeit alleinige Gesellschafterin der Westspiel. Die Bank soll sich im Zuge des Verfahrens auch von der Mehrheitsbeteiligung an den Westspiel-Standorten in Bremen und Bremerhaven trennen. In einem ersten Schritt wird nun aber erst einmal ein Transaktionsberater gesucht. An der dafür notwendigen europaweiten Ausschreibung arbeitet die NRW-Bank gerade. „Es handelt sich um einen komplexen Prozess, der sorgfältig zu planen und vorzubereiten ist. Zum jetzigen Zeitpunkt kann eine seriöse Aussage über die Dauer nicht getroffen werden“, sagt Sprecherin Caroline Gesatzki.

Im Anschluss muss der Landtag eine Änderung des Spielbankgesetzes beschließen, damit eine Privatisierung möglich wird. Erst dann kann Westspiel über ein europaweites Ausschreibungsverfahren verkauft werden.

Unternehmen Die Westspiel- Gruppe betreibt in NRW derzeit vier Spielbanken. Pläne, in Köln ein fünftes Casino zu eröffnen, wurden bisher nicht realisiert. Zum Stichtag 30. Juni waren in NRW 877 Mitarbeiter beschäftigt, dazu kommen weitere 116 Beschäftigte an den Standorten Bremen und Bremerhaven.

Obwohl sich der Verlust 2017 mit 7,6 Millionen Euro mehr als verdoppelt hat, ist die Gauselmann-Gruppe an Westspiel interessiert. „Wenn die Bedingungen stimmen, kommt eine Übernahme für uns durchaus infrage“, so Firmensprecher Mario Hoffmeister.

Prognosen über die Zeitdauer bis zum Verkauf geben weder das NRW-Finanzministerium noch die NRW-Bank ab. Nach dem Willen von Finanzminister Lutz Lienenkämper (CDU) sollen die Einnahmen der Stiftung Wohlfahrtspflege auch künftig gesichert sein. Betriebsratschef Hashagen fürchtet aber, dass der neue Betreiber seine Kosten drastisch reduziert, wenn die Spielbankabgabe nicht deutlich sinkt. „Die Mitarbeiter haben Angst um ihre Arbeitsplätze.“